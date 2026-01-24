Tormenta Fern en EEUU: más de 230 millones de personas en alerta con temperaturas de −40 °C y nieve en Texas

Estados Unidos se encuentra en alerta máxima este sábado 24 de enero ante la llegada de la tormenta invernal Fern, un fenómeno considerado «catastrófico» que afectará a más de 230 millones de personas. Al menos 17 estados han declarado en el estado de emergencia. La combinación de nieve histórica, hielo y temperaturas extremas ya ha paralizado el transporte de EEUU, los servicios públicos y la vida diaria en gran parte del país. Los supermercados se han quedado vacíos de abastecimiento este sábado, hay más de 11.000 vuelos cancelados, hay temperaturas de −40 °C y se ha visto nieve en Texas, uno de los estados que hacen frontera con México.

Esta tormenta de nieve histórica ya ha afectado el sur de EEUU y se espera que se extienda hacia el Medio Oeste y el Noreste durante los próximos días. Este sistema traerá hielo destructivo y fuertes nevadas a decenas de estados, con condiciones que podrían persistir incluso después de que pase la tormenta principal. La tormenta ya ha cubierto el sur y las Grandes Planicies con hielo y nieve, y se proyecta que se extienda sobre 34 estados hasta el lunes, incluyendo áreas del Medio Oeste y el Noreste.

Más de 11.000 vuelos afectados

Más de 11.000 vuelos han sido cancelados este fin de semana, y las cancelaciones continúan acumulándose. Entre los aeropuertos más afectados por la tormenta se encuentran:

Dallas-Fort Worth International Airport.

Houston International Airport.

Oklahoma City – Will Rogers International Airport.

Nashville y Charlotte Douglas.

El aeropuerto Will Rogers International de Oklahoma City estuvo prácticamente desierto el sábado, con solo unos pocos agentes de la Administración de Seguridad de Transportes y viajeros en la zona de salidas. Se intentará reiniciar vuelos el domingo por la tarde, según las autoridades locales.

A menos 34 estados en alerta

Se espera que la tormenta impacte 34 estados, desde Arizona hasta el Medio Oeste, el sur y Nueva Inglaterra, con pronósticos de:

Nieve intensa y acumulaciones históricas en muchas ciudades y carreteras principales.

Hielo peligroso que podría derribar árboles y líneas eléctricas, especialmente en el sur profundo.

Retrasos y cancelaciones de vuelos masivas en aeropuertos de Texas, Oklahoma, Nashville, Charlotte y otros.

Riesgos prolongados de cortes de electricidad y transporte bloqueado, incluso después de que la tormenta pase.

Texas y el sur bajo nieve y hielo históricos

El Departamento de Transporte de Texas publicó imágenes de autopistas cubiertas de nieve en los suburbios al norte de Dallas, mientras el hielo y la aguanieve avanzaban hacia el centro del estado. En Little Rock, Arkansas, los residentes también enfrentan nieve y hielo que dificultan los viajes. Las líneas eléctricas aéreas podrían dejar a la ciudad sin luz en cualquier momento si el hielo se acumula demasiado.

En Mississippi, el hielo cubrió carreteras y puentes en un tercio de los condados, complicando la movilidad y aumentando los riesgos de accidentes.

Frío extremo y riesgos para la población

El Medio Oeste registra sensaciones térmicas de hasta −40 °C, mientras que en Rhinelander, Wisconsin, se midió la temperatura más baja en casi 30 años: −38 °C. En Bismarck, Dakota del Norte, la sensación térmica llegó a −41 °C, y los residentes debieron abrigarse con varias capas de ropa para protegerse del frío extremo.

La meteoróloga Allison Santorelli, del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), ha advertido que «lo que realmente hace única a esta tormenta es que, justo después de ella, el frío será extremo. La nieve y el hielo se derretirán muy lentamente y no desaparecerán pronto, lo que dificultará cualquier esfuerzo de recuperación».

Noreste y temperaturas históricas

Tras barrer el sur, la tormenta se desplaza hacia el noreste, con pronósticos de 30 centímetros de nieve desde la capital de Estados Unidos Washington hasta Boston. En Lewis County, Nueva York, las temperaturas alcanzaron −34 °C tras días de intensas nevadas, complicando servicios y transporte.

En Georgia, las autoridades pidieron a los residentes del norte del estado evitar conducir desde el atardecer del sábado y prepararse para permanecer en casa al menos 48 horas, ante la llegada de la mayor tormenta de hielo en una década.