La embajadora de Israel planta cara a Intxaurrondo: “Lo de Gaza no es un genocidio”

Máxima tensión la que se vivió el 15 de abril en La Hora de La 1. Rodica Radian-Gordon, embajadora de Israel en España acorraló en directo a Silvia Intxaurrondo. A la diplomática no le gustaron varios términos que la periodista utilizó para definir el conflicto en Gaza y le acusó de manipular para crear una mala imagen del pueblo israelí. Para empezar, la presentadora del programa de TVE insistió, en varias ocasiones, en decir la palabra asesinato, algo ante lo que la entrevistada se reveló: «Rechazo con toda la fuerza la palabra asesinato (…). Lo siento mucho pero el ejército israelí no asesina”. Pero Intxaurrondo insistió en sus argumentos: “Asesinatos indiscriminados y masivos contra una población civil desarmada se han constatado. Lo que está bajo investigación, y todo apunta que así va a ser confirmado, es que estemos hablando de un genocidio o de una limpieza étnica. Eso es lo que está en los tribunales”. Ante esto, la embajadora se tensó más y dijo en directo: “No estamos hablando de un genocidio. Creo que utilizar esta palabra es muy peligroso porque forma una opinión pública totalmente errónea, y estoy segura de que todo el mundo verá que lo que pasa en Gaza está muy lejos de ser cualquier genocidio, o limpieza étnica, o cualquier palabra horrible que usted está utilizando”.

«Israel no asesina»

El lunes 15 en La Hora de La 1, horas después del inédito ataque con drones orquestado por Irán en Israel, la embajadora israelí en España, Rodica Radian-Gordon fue entrevistada en directo por Silvia Intxaurrondo. La presentadora quiso dar su opinión sobre la guerra en Gaza y le dijo a la diplomática: «Embajadora, hablemos de Gaza. ¿Se puede justificar el asesinato de 14.000 niños y niñas inocentes en seis meses?” La embajadora, muy seria, contest¡tó: “Yo rechazo con toda la fuerza la palabra asesinato”. Acto seguido justificó las acciones de su país ante el conflicto militar: “Israel es uno de los pocos países que ha hecho esfuerzos para que no haya daños a una sociedad civil inocente, que no está involucrada, pero, desafortunadamente, el tipo de guerra que hay en Gaza y Hamás hacen todo para que esta población esté allí y para que haya bajas civiles».

A la periodista de la cadena pública no le convencieron estos argumentos y decidió insistir: «Embajadora, hablemos de más datos. Mire, he recopilado algunos. El ejército de ocupación israelí ha asesinado a 196 cooperantes, 175 de ellos pertenecientes a Naciones Unidas, y ha asesinado en Gaza a 105 periodistas. Los periodistas internacionales no podemos entrar en la Franja, parece que no nos quieren como testigos. ¿Usted cómo explica este número de víctimas tan elevado?” Pero la embajadora seguía sin aceptar las palabras de Silvia Intxaurrondo y volvió a repetir que: «Yo rechazo la palabra asesinato. Lo siento mucho, pero el Ejército de Israel no asesina. Lo que pasó con World Central Kitchen fue una tragedia que nació de un error… Estos errores y estas tragedias ocurren y no ha sido nada intencionado y esperamos que estas cosas no pasen más”.

«No estamos hablando de un genocidio»

La periodista continuó dando datos: «Asesinatos indiscriminados y masivos contra una población civil desarmada se han constatado. Lo que está bajo investigación, y todo apunta que así va a ser confirmado, es que estemos hablando de un genocidio o de una limpieza étnica. Eso es lo que está en los tribunales”. Ante esto, la embajadora de Israel en España también quiso dejar clara una cosa: “No estamos hablando de un genocidio.Creo que utilizar esta palabra es muy peligroso porque forma una opinión pública totalmente errónea, y estoy segura de que todo el mundo verá que lo que pasa en Gaza está muy lejos de ser cualquier genocidio, o limpieza étnica, o cualquier palabra horrible que usted está utilizando».