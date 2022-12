Dado a llevar a su red social Twitter sus polémicas y estudios de opinión sobre temas que afectan a las plataformas en Internet, el jefe de Twitter, Elon Musk, se ha quedado sin palabras después de su último estudio de opinión en el que preguntaba a los usuarios si debía marcharse. Más de la mitad de los 17,5 millones de encuestados, con el 57,5%, han votado que «sí» en respuesta a la encuesta de Musk en Twitter en la que se le preguntaba si debía dimitir al frente de la empresa.

De momento, no se sabe nada de él. Abrumado, disgustado o preparando su próxima polémica, en la que destaca una de las últimas, donde pregunta si debe reincorporar a los periodistas que había suspendido de Twitter. Una decisión ampliamente criticada dentro y fuera de los círculos mediáticos. Hasta ahora, cuando la encuesta se ha cerrado el lunes, no ha quedado claro si hay un nuevo líder para la plataforma de medios sociales, que se ha vuelto más caótica, con Musk al frente, con políticas que cambian rápidamente, que se emiten y luego se retiran o modifican. Entre otras polémicas, también ha anunciado que va a comenzar a impedir que sus usuarios publiquen enlaces a otras redes sociales como Facebook, Instagram o Mastodon.

Musk, el multimillonario consejero delegado de Tesla, ha estado en la final de la Copa del Mundo en Qatar, donde ha decidido empezar la encuesta. Después de que se cerrara 12 horas más tarde, no ha habido ningún anuncio inmediato por parte de Twitter o de Musk, el cual podría estar en pleno vuelo de regreso a Estados Unidos a primera hora del lunes.

De momento, los resultados de una encuesta realizada por el propio Elon Musk en Twitter consideran que debería dejar el timón de la red social, en un referéndum que Musk prometió seguir tras las amplias críticas recibidas por su gestión al frente de la empresa. La encuesta se ha cerrado en la madrugada del lunes, tras 12 horas de votación, con un 57,5% de las más de 17 millones de respuestas pidiendo a Musk que dimitiera. Más tarde añadió: «Como dice el refrán, ten cuidado con lo que deseas, ya que podrías conseguirlo».

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022