La red social de Elon Musk, X, el antiguo twitter, ha etiquetado como fake (falso) un vídeo del brutal ataque de Hamás el pasado sábado en el festival de Israel que había subido Donald Trump Jr. en un tuit. Con la cantidad de vídeos fakes que circulan por la red estos días de ataques y bombardeos en Israel o en Gaza fruto de desinformantes interesados, no es extraño que alguien pueda caer y dar crédito a alguna grabación falsa.

Eso parecía que le había pasado al hijo de Trump, ya que, según una nota de la unidad de comprobantes de X, el vídeo no era del ataque de Hamás en Israel el pasado 7 de octubre. A las pocas horas, las imágenes ya habían sido vistas por cuatro millones de personas.

You don’t negotiate with this.

There’s only one way to handle this. Video from source within Israel pic.twitter.com/tyP0BSQKCC — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) October 10, 2023

Pero, el el sistema de comprobación de la información, donde participan los usuarios de la empresa de Elon Musk X, (twitter), denominado Notas de la Comunidad, adjuntó un mensaje al mensaje de Donald Trump que aseguraba: «Este es un vídeo antiguo y no es de Israel». Y añadía un enlace con ese mismo vídeo, pero con un mensaje escrito en árabe, por lo que alguien que no conozca el idioma no sabe realmente lo que dice dicho enlace.

WIRED now confirming that the video you uploaded, showing the massacre of Israelis, is authentic. Community notes is completely wrong https://t.co/YcjyYwm8zD — Gregg Re (@gregg_re) October 11, 2023

La nota de los comprobantes de la empresa de Elon Musk, tan polémica en los últimos días por el ultimátum de la UE, sugería que Trump Jr. contribuía, con este vídeo, a la avalancha de desinformación en X desde que militantes de Hamás atacaron Israel el sábado.

Pero la revista Wired pudo verificar que el vídeo de Donald Trump Jr. era real. Y que, por lo tanto, el sistema de Notas de la Comunidad de la empresa de Elon Musk, mentía.

Wired señalaba que «según un análisis independiente de inteligencia de fuentes abiertas publicado ayer miércoles, el video que publicó Trump Jr. es real. Fue grabado durante el ataque del sábado y muestra a combatientes de Hamás disparando a israelíes, según determinó la investigación».

La publicación tecnológica añadía que «el incidente resalta el hecho de que Notas de la Comunidad, promocionado esta semana por X como uno de los medios cruciales para hacer frente a la desinformación, sigue teniendo dificultades para funcionar según lo previsto y, en algunos casos, contribuye a incrementarla en la plataforma en lugar de corregirla».

Tras la polémica, la empresa de Elon Musk ha decidido censurar el vídeo de Donald Trump Jr., que, la verdad mostraba unas imágenes bastantes salvajes del atentado.