Le Pen y Meloni arrasan en Francia e Italia y batacazo descomunal del socialista Scholz en Alemania

Las elecciones europeas al Parlamento se han celebrado en los 27 países de la Unión Europea entre el 6 y este 9 de junio. Tras conocerse el resultado en la mayoría de los países, el auge de la derecha más dura es una de las claves que marca estos comicios, arrasando en Francia, Italia y Hungría y alzándose a la segunda posición en Alemania. En España, el Partido Popular ha ganado con 22 escaños, a poca distancia del Partido Socialista, que ha acabado esta noche de elecciones con 20 escaños.

La Agrupación Nacional, la derecha que abandera Marine Le Pen ha cumplido los pronósticos y se ha hecho con la victoria en las elecciones europeas al Parlamento, con un holgado triunfo que consolida sus aspiraciones de cara a otras citas electorales y que refleja el desgaste de la coalición impulsada por el presidente Emmanuel Macron. De hecho, este resultado ha dado pie a que Macron haya disuelto la Asamblea francesa y convocado elecciones legislativas en cuanto se han conocido los sondeos en Francia.

Agrupación Nacional ha aglutinado el 31,5% de los votos, frente al 15,2% de la lista Renacimiento, puntal dentro de la familia liberal europea. El partido de Le Pen consigue los mejores resultados en Francia en unas europeas desde hace 40 años.

Réveiller l’Europe, que engloba al Partido Socialista, se queda en tercera posición, se quedaría cerca del partido de Macron, quedándose en un 14% del voto. Por detrás, se sitúa La Francia Insumisa, con el 8,7% de los votos, y 8 escaños. Los Republicanos, bandera durante años del centro-derecha en Francia, se queda con 6 escaños y el 7,2 % de las papeletas.

La tasa de participación, con el 52,5%, es la más alta desde hace 20 años para unas elecciones europeas al Parlamento en Francia.

En Alemania, los resultados han sido un duro golpe para la coalición gubernamental socialdemócrata que dirige Olaf Scholz, que ha registrado su peor resultado en unas elecciones europeas, con 14 escaños y el 13,9% de los votos.

A los partidos de la conocida como la Unión, compuesta por la Unión Cristianodemócrata (CDU) y su formación hermana Unión Socialcristiana (CSU) de Baviera, obtiene el 30,3% y se hace con 30 escaños. Como segunda fuerza, la AfD consigue 26 escaños con el 16% de los votos.

Los Verdes, socios ecologistas de la coalición, se hacen con el 11,9% de los votos y 12 escaños.

Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra de Italia, el huracán Giorgia Meloni, gana las elecciones europeas al Parlamento con 23 escaños, que representan el 28% de los votos

Meloni se presentaba como candidata en estas europeas, al igual que su principal rival, Elly Schlein, que ha logrado elevar al Partido Democrático (PD), referente del centro-izquierda en Italia, a la segunda plaza. Este partido se habría hecho con el 23% de los votos y 19 escaños.

En tercer lugar, se encuentra el Movimiento 5 Estrellas (M5E), que encabeza el ex primer ministro Giuseppe Conte, con 12 por ciento de los votos y 10 escaños. Le siguen Forza Italia, con el 9,5% por ciento de los votos y 8 escaños. La Liga de Salvini con el 9% y 7 escaños.

Los principales damnificadas de Meloni son el partido de Salvini y Forza Italia, ahora liderada por Antonio Tajani, quien precisamente tiene voz en Europa por su actual papel de ministro de Exteriores y su pasado como presidente del Parlamento Europeo.

El Partido Popular de Feijóo es el ganador de las elecciones europeas al Parlamento celebradas en España, obteniendo el 32,4 por ciento de los votos y entre 21 y 23 escaños. Por su parte, el PSOE se situaría con el 30,2 por ciento de los votos, a 2,2 puntos de los populares, con entre 20 y 22 escaños, según el sondeo de Sigma 2 para RTVE y la Forta.

Vox se convertiría en la tercera fuerza política con el 10,4 por ciento de los votos y 6-7 escaños. Sumar habría obtenido el 6,3 por ciento de los votos y entre 3 y 4 escaños. Le sigue Podemos con 4,4 por ciento y una horquilla de 2-3 escaños.

Por su parte, la coalición formada por ERC, Bildu y BNG conseguiría el 4,3 por ciento y entre 2 y 3 escaños. Junts, el partido de Carles Puigdemont, tendría el 2,1 por ciento y conseguiría 1 escaño. Finalmente CEUS, la agrupación formada por PNV y Coalición Canaria, obtendría el 1,6 por ciento y 1 escaño. Se quedaría sin escaños Ciudadanos, que sólo consigue el uno por ciento de los votos.

El Partido Socialista de Portugal (PS) ha ganado al conseguir 8 escaños y el 32,1% de los votos, mientras que los conservadores de la Alianza Democrática (AD) del primer ministro, Luís Montenegro, ha obtenido 7 diputados y el 31,1% de los apoyos.

Les sigue Chega, el partido correligionario de Vox, que ha logrado 2 asientos con el 9,8% de los votos y entrará por primera vez la Eurocámara. Iniciativa Liberal ha ganado 2 escaños con el 9,1% por ciento de las papeletas, y el Bloque de Izquierda, se hace con un escaño y el 4,1% de los apoyos.

En Austria, el ultranacionalista Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) ganaría por primera vez en la historia de país en unas elecciones en todo el territorio, con el 27% de los votos, según los sondeos. Aumentaría su resultado de las elecciones europeas de 2019 en 10 puntos porcentuales, mientras que el Partido Popular Austriaco (ÖVP) perdería 11 puntos porcentuales y el Partido Socialdemócrata de Austria (SPÖ) bajaría algo menos de un punto porcentual, con un 23%.

Empatados en la cuarta posición están Los Verdes ecologistas y NEOS, con un 10,5% cada uno. Los Verdes bajarían así 3,5 puntos porcentuales con respecto a 2019, mientras que NEOS subirían dos puntos porcentuales.

En Grecia, los conservadores de Nueva Democracia (ND) han ganado las elecciones europeas, según los sondeos, con el 28,6% de los votos. Los segundos son los populistas de ultraizquierda de Syriza, con el 14,7% de las papeletas. Los terceros, serían los viejos socialistas del PASOK, con el 12,9% de los votos.

La participación de la población de Países Bajos es la más alta desde 1989, con un 46,8% (un 5% más que en 2019). El Partido por la Libertad (PVV, ID), el primer partido del país, ha obtenido 7 escaños y el 17,7% de los votos, según los sondeos. Pero es superado por la coalición de centro-izquierda Groenlinks-PvDA (Laboristas, S&D + izquierda ecologista, Verdes/ALE), que obtiene el 21,6% de los votos y 8 escaños.

Los cuatro partidos de la nueva coalición formada tras las elecciones de 2023 (PVV, NSC, VVD, BBB) obtienen 14 de los 31 escaños, menos que la mayoría, pero 9 más que en 2019. El VVD perdió más terreno y quedó tercero con el 11,6% de los votos.

El partido Plataforma Cívica del primer ministro polaco, Donald Tusk, ha sido el más votado en las elecciones europeas celebradas este domingo en Polonia, con un 38,2 por ciento de votos y 21 escaños. Se impondría así al partido Ley y Justicia (PiS), que obtendría 19 escaños, con el 33,9% de apoyos, con los que perdería por primera vez en 10 años unas elecciones.

En tercera posición a la conservadora Confederación Libertad e Independencia (11,9 por ciento), seguida de la Tercera Vía (derecha, 8,2 por ciento) y de la socialista Izquierda (6,6 por ciento).

El partido del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha ganado las elecciones europeas (y también municipales) celebradas este domingo, si bien su formación, Fidesz, ha perdido casi nueve puntos porcentuales respecto a los eurocomicios de 2019. Fidesz se ha hecho con el 43,8 por ciento de los votos.

En segundo lugar, se encuentra el que ha sido el principal partido de oposición de Orbán, el conservador Partido Respeto y Libertad (Tisza), que se registró en el último momento y se presentaba por primera vez a estas elecciones. Tisza se ha hecho con el 31,1% de los votos.

Por detrás de estas dos formaciones, se encuentra la alianza de centroizquierda Coalición Democrática, que ha logrado el 8,2 por ciento de los votos.

Bélgica: dimite el primer ministro

El partido flamenco nacionalista y populista de derechas Vlaams Belang (VB) ha ganado en Bélgica con el 13,9% de los votos, que le valen 3 escaños. A continuación se sitúan los liberales del Movimiento Reformador (MR) y sus 3 escaños tras conseguir el 13,6% de los apoyos. En tercer lugar, y también con otros tres asientos, se sitúan los conservadores de Nueva Alianza Flamenca (N-VA), que obtienen el 13,4% de los votos.

Los liberales y demócratas flamencos de Open Vld que lidera el primer ministro belga, Alexander de Croo, han quedado en quinta posición con un 6,8% de los votos y un sólo eurodiputado.

Estos malos resultados de la coalición de Gobierno en Bélgica, han llevado al primer ministro a anunciar su dimisión. «Este no es el resultado que esperaba y no eludiré mis responsabilidades. A partir de mañana dimitiré como primer ministro (…) Me concentraré plenamente en los asuntos de actualidad. Prepararé todo para una buena transmisión a mi sucesor o sucesores», ha dicho De Croo.

Dinamarca

En Dinamarca, el partido Izquierda Verde (SF) formación principal de la izquierda obtiene 3 escaños con el 17,4 % de votos. La formación Socialdemocracia (S) loga otros 3 escaños con el 15,6 % de votos.

Venstre​ (V), partido político conservador-liberal​​​ y agrario, consigue

2 escaños con el 14,7 % de votos. La Alianza Liberal (AL) se hace con

un escaño con el 7 % de los apoyos.

Bulgaria

En Bulgaria, los resultados de las elecciones europeas son los siguientes:

Los conservadores populistas de GERB-SDS tienen 5 escaños, con el 26,5% de los votos; los democristianos de PP-DB, obtiene tres diputados, con el 16% de los votos. Y los nacionalistas de Vazrazhdane se hacen con 3 escaños y con el 15,4% de las papeletas.

Todos los países que han votado y sus escaños