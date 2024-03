El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el ex presidente norteamericano Donald Trump se vieron el viernes en la residencia del último; tras este encuentro, Orbán ha revelado que Trump «tiene un plan muy detallado» para acabar con la guerra de Ucrania. Y ha añadido: «Pero no se me permite revelar el contenido».

Viktor Orbán ha afirmado que si el próximo candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, gana las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre terminará con la guerra en Ucrania. ¿De qué forma? Inicialmente, cortando por completo la financiación al esfuerzo bélico de Kiev frente a Moscú. Esto es, dejando de financiar a Ucrania.

«Trump tiene una idea clara con la que es muy difícil discrepar. Dice lo siguiente: lo primero no pondrá ni un penique en la guerra de Rusia y Ucrania y así la guerra terminará porque Ucrania evidentemente no puede mantenerse por sí misma», ha afirmado Orbán en una entrevista emitida el domingo por la televisión pública húngara M1.

«Si los americanos no dan dinero y armas junto a los europeos, la guerra llegará a su fin y si los americanos no dan nada de dinero, los europeos no pueden financiar esta guerra y entonces la guerra terminará», ha añadido.

Orban añadió que el plan de Trump «coincide con el plan de Hungría en muchos aspectos» y se negó a ser específico. «Trump es un hombre de paz. Declaró claramente su objetivo de llevar la paz al conflicto entre Rusia y Ucrania. No veo a nadie que tenga más determinación y fuerza para hacerlo que el señor Trump», afirmó el primer ministro Orbán.

Trump ha afirmado en varias ocasiones que terminará con la guerra «en 24 horas» y Orbán, quien ha manifestado su apoyo claro a Trump, ha resaltado que, para acabar con la guerra, Trump cuenta con «un plan muy detallado, pero no se me permite revelar el contenido».

El pasado viernes Orbán fue recibido por Trump en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. Trump destacó que «no hay un líder mejor, más listo y mejor líder que Viktor Orbán». «Es estupendo», dijo. Durante su visita, Orbán no se reunió con el actual presidente, Joe Biden, quien será el rival de Trump en las elecciones del 5 de noviembre

El Kremlin, por su parte, cree que no existe ningún plan para poner fin al conflicto de Ucrania en 24 horas, como afirmó Trump. Mientras tanto, el presidente Zelensky dijo que es imposible negociar la paz con el presidente Putin, incluso si Trump intenta ayudar.