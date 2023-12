La Unión Europea ha dado luz verde a las negociaciones de adhesión de Ucrania y Moldavia este jueves después de que Viktor Orbán levantase su veto, un día después de que la Comisión Europea desbloquease 10.200 millones de euros en fondos de cohesión que podrá utilizar el Gobierno de Hungría. El bloque también optado por conceder a Georgia el estatus de país candidato.

«Una clara señal de esperanza para su pueblo y para nuestro continente», ha declarado en redes sociales Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, después de que se anunciase el comienzo de las negociaciones de entrada de Ucrania a la Unión Europea. Además, la UE «abrirá negociaciones con Bosnia y Herzegovina una vez se alcance el grado necesario de cumplimiento de los criterios de adhesión».

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…

En los días previos a la reunión, Orbán ha cuestionado la disposición de Ucrania a iniciar negociaciones y la credibilidad de la Comisión Europea como árbitro imparcial. Tras ser declarado país candidato en julio del año pasado, Ucrania ha recibido siete reformas como condición previa para iniciar las conversaciones. Bruselas ha dicho que el trabajo aún no está completo, pero es suficiente para llevar el proceso a la siguiente fase, algo que el primer ministro húngaro había cuestionado.

«La ampliación no es una cuestión teórica, es un proceso basado en méritos y detallado jurídicamente, que tiene condiciones previas», ha afirmado Viktor Orbán a su llegada el jueves. «Si no se cumplen las condiciones previas, no hay posibilidad de iniciar las negociaciones», ha explicado.

«Tenemos que volver más adelante y retomar esa cuestión de nuevo cuando la cumplan los ucranianos», ha añadido. No ha quedado claro qué ha llevado a Orbán a levantar su veto después de que el líder húngaro llegase a la cumbre, prometiendo bloquear los planes de sus 26 colegas para declarar oficialmente el comienzo de las negociaciones de adhesión con Ucrania y la negación a Kiev 50.000 millones de euros en ayuda financiera que el país necesita desesperadamente para mantenerse a flote.

«Es una victoria para Ucrania. Una victoria para toda Europa. Una victoria que motiva, inspira y fortalece», ha reconocido el presidente ucraniano, Volodomir Zelensky.

The #EUCO decision to open EU accession negotiations with Ukraine and Moldova has been adopted.

I thank everyone who worked for this to happen and everyone who helped. I congratulate every Ukrainian on this day.

I also congratulate Moldova and personally @SanduMaiamd.…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023