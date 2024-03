El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha reconocido que «la guerra en Europa es una amenaza real, y la Unión Europea no está preparada». A su juicio, si Rusia derrota a Ucrania, ningún país estará seguro durante sus declaraciones en su primera entrevista a medios europeos, publicada este viernes desde que fue elegido jefe del Gobierno de su país. En el mismo encuentro, ha indicado que el mundo debe aceptar el hecho de que ha llegado una nueva era de guerra, describiéndola como el momento más crítico desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en el que los próximos dos años serán decisivos.

En este sentido, Donald Tusk ha destacado que «vivimos el momento más crítico desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los próximos dos años lo decidirán todo. No quiero asustar a nadie, pero la guerra ya no es cosa del pasado. Es real, de hecho empezó hace más de dos años. Lo más inquietante actualmente es el hecho de que literalmente cualquier escenario es posible», has subrayado el primer ministro de Polonia.

Ésta no es la primera advertencia de Donald Tusk al respecto. Sin embargo, sí destaca una revelación, en la que se subraya que el presidente socialista Pedro Sánchez le habría pedido esconder a la ciudadanía europea esta circunstancia para no asustarla. «En el último Consejo Europeo mantuve una interesante discusión con el presidente español, Pedro Sánchez. Nos pidió que dejáramos de utilizar la palabra guerra en las declaraciones. Argumentó que la gente no quiere sentirse amenazada de esta manera, que en España suena abstracto. Le respondí que en mi parte de Europa la guerra ya no es una abstracción y que nuestro deber no es discutir, sino actuar y prepararnos para defendernos», ha añadido de su diálogo con Sánchez el primer ministro polaco, que ha pedido ayuda militar urgente para Ucrania.

«Comprendo que sonará devastador, especialmente para la generación más joven, pero tenemos que prepararnos mentalmente para la llegada de una nueva era. La era anterior a la guerra. No exagero. Nuestra principal tarea debe ser proteger a Ucrania de la invasión rusa y mantener a Ucrania como un Estado independiente e integral (…) hoy su situación (de Ucrania) es mucho más difícil que hace un año, pero también mucho mejor que al principio de la guerra», ha insistido Donald Tusk en sus declaraciones, las cuales se han producido después de que Rusia haya intensificado sus bombardeos contra Ucrania en las últimas semanas.

Durante la noche del viernes, las fuerzas aéreas ucranianas han declarado haber derribado 58 drones y 26 misiles rusos. Mientras, y el primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, ha afirmado que las infraestructuras energéticas habían sufrido daños en seis regiones del oeste, centro y este del país.

Donald Tusk, ex presidente del Consejo Europeo, ha señalado que el presidente ruso Vladimir Putin ya ha culpado a Ucrania del ataque terrorista yihadista la sala de fiestas Crocus City Hall sin pruebas y «evidentemente siente la necesidad de justificar ataques cada vez más violentos contra objetivos civiles en Ucrania». Mientras, ha señalado que Rusia había atacado Kiev con misiles hipersónicos a plena luz del día por primera vez a principios de esta semana.