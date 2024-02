Dos muertos y casi 300 heridos tras la explosión de una gasolinera en Kenia

Una gasolinera en la localidad de Nairobi, Kenia, ha explotado en la madrugada de este viernes provocando la muerte de 2 personas y casi 300 heridos. El incidente ha ocurrido cuando un fuego se originó en los locales de Kentainers Company en el barrio de Embakasi cuando la compañía estaba rellenando los tanques de gas. Los servicios de emergencia esperan que el número de víctimas ascienda en las próximas horas. Varias casas y negocios que se encontraban cerca de la zona de la explosión han quedado destruidas. Las autoridades sospechan que el origen es un tanque ilegal de gas.

Muchas de las personas que fueron heridas han contado sus testimonios. Muchos de ellos relatan cómo consiguieron huir de las llamas en el último momento y otros de ellos incluso fueron envueltas por ellas: «me quemé en la explosión mientras intentaba escapar. Explotó justo en frente de mí, el impacto me derribó y las llamas me envolvieron. Tengo suerte de haber sido lo suficientemente fuerte como para escapar», declara una de las víctimas.

Además, algunos vecinos de la zona relatan cómo la presencia de las autoridades les impedían acceder a sus domicilios. Una vecina de la localidad llamada Caroline Karanja dijo que: «La policía rechazaba a todo el mundo y por eso era difícil acceder a mi casa y tuve que buscar un lugar para dormir hasta esta mañana», Caroline también tiene niños pequeños y debido a la alta cantidad de gases nocivos que ha inhalado debe mantenerse alejada de ellos por un tiempo.

Además, el Director de Instalaciones de Salud del condado de Nairobi cuenta que recibió una llamada de su personal que reside en el área sobre la explosión e inmediatamente activaron el operativo de respuesta ante la emergencia: «enviamos camiones de bomberos y ambulancias». Por otro lado, La policía y la Cruz Roja de Kenia informaron de tres muertes. El número de víctimas podría aumentar después del amanecer, dijo Wesley Kimeto, jefe de policía de Embakasi.

Desde Kenia aseguran que la evacuación ha sido «exitosa» gracias a la rápida coordinación de los efectivos. «Las acciones concertadas de varias unidades de respuesta han dado como resultado la evacuación exitosa de 271 personas a diferentes centros de salud en Nairobi. Además, emergencias de Kenia, en coordinación con el equipo de acción de la Cruz Roja de Kenia, atendió rápidamente a 27 personas más en el lugar», reza el comunicado publicado en la red social X.

Update: The concerted actions of various response units have resulted in the successful evacuation of 271 individuals to different health facilities in Nairobi.

Furthermore, @EMS_Kenya, in coordination with the Kenya Red Cross action team, promptly attended to an extra 27… https://t.co/pQO9jUqoxl

— Kenya Red Cross (@KenyaRedCross) February 2, 2024