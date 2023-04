El ex presidente Donald Trump ha asegurado que los empleados del juzgado de Manhattan «estaban llorando y se disculparon cuando llegó a su comparecencia la semana pasada. Fueron increíbles», le dijo Trump al periodista Tucker Carlson en una entrevista que se retransmitió el miércoles de madrugada española en el programa Tucker Carlson Tonight. Los comentarios de Trump fueron los primeros desde que fue acusado de 34 delitos de falsificación de registros contables en Manhattan el 4 de abril y fueron vistos por casi 7 millones de espectadores, el doble de la audiencia habitual del espacio según Nielsen.

«Cuando fui al juzgado, que también es una prisión en cierto sentido», dijo Trump, «me registraron y le diré que la gente estaba llorando. Gente que trabaja allí. Profesionalmente trabajan allí y no tienen problemas en meter asesinos y ven a toda clase de gente el mundo. Es un lugar duro y estaban llorando. Dijeron, lo siento».

El aspirante a la Casa Blanca de 2024 prometió que, incluso si es declarado culpable, «nunca me retiraría, no es lo mío» de la campaña presidencial.

Cuando Carlson le preguntó si cree que el presidente Biden se mantendrá en la carrera presidencial de 2024, Trump dijo: «Mira, lo veo como lo haces tú. Y creo que es casi inapropiado que lo diga. No veo cómo es posible. Pero hay algo que está mal en el Presidente».

«Vi su respuesta hoy [pasado lunes] en la televisión sobre si iba a postularse o no con un tipo muy agradable llamado Al Roker», agregó el expresidente. «No puedes recibir una pregunta más amable que esa. Pero él respondió con una respuesta larga sobre los huevos de Pascua y aquello. Mira, no creo que pueda presentarse». De hecho, dijo que veía más capacitado al radical de extrema izquierda, Bernie Sanders, que al actual presidente. Aseguró que no sabía quién podría ser el posible candidato de demócrata en el caso de que Biden no concurra.

El candidato presidencial del Partido Republicano dijo que Estados Unidos había perdido influencia en el mundo desde que dejó el cargo. «Tienes este mundo loco, que está explotando y Estados Unidos no tiene absolutamente nada que decir», le señaló a Carlson.

«Y el presidente francés Macron, que es amigo mío, está en China, besándole el culo. ¡Está bien, en China! Dije, Francia ahora se va a China». Macron provocó una tormenta en Bruselas después de su visita de estado a China la semana pasada en la que advirtió a los europeos que no deberían depender de la política exterior de Estados Unidos.

Política exterior

Trump dijo también que el presidente ruso, Vladimir Putin, era «muy inteligente», describió a los líderes de Arabia Saudí como «grandes personas» y elogió al presidente chino, Xi Jinping, al calificarlo como un «hombre brillante».

El ex presidente dijo que China está a cinco años de tener capacidades nucleares similares a las de EEUU, mientras que Rusia actualmente tiene armas que podrían causar «500 veces» más daño que las bombas lanzadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial.

Trump ha atacado con frecuencia la política exterior del presidente Joe Biden y su manejo de la invasión rusa de Ucrania, advirtiendo que la lucha podría convertirse en una «Tercera Guerra Mundial» y el uso de armas nucleares.

«Cuando escucho a la gente hablar sobre el calentamiento global, que el océano aumentará en los próximos 300 años un octavo de pulgada y hablan de esto como el mayor problema, cuando realmente nuestro gran problema es el calentamiento nuclear, del que nadie habla, no lo entiendo», manifestó Trump.

«El mayor problema que tenemos en todo el mundo, no es el calentamiento global, es el calentamiento nuclear. Y todo lo que se necesita es un loco, y tendrás un problema como el que el mundo nunca había visto antes».

El expresidente también dijo que él y el líder norcoreano Kim Jong-un «se llevan muy bien hasta el día de hoy».

El regreso de Trump a Fox News tiene también un significado adicional dado que el expresidente estuvo desaparecido del canal durante seis meses, entre septiembre y marzo, a lo que los más críticos atribuyeron a una congelación de relaciones entre ambas partes.