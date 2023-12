El director de un hospital de Gaza reconoce que las instalaciones están al servicio de Hamás

Diversos organismos internacionales, como es el caso de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se mostraban «consternados» por el hecho de que Israel fijase el hospital de Kamal Adwan, al norte de la Franja de Gaza, como un objetivo en la lucha contra el terrorismo de Hamás. Pero lo cierto es que, tal y como venía advirtiendo el Ejército israelí, este centro ha resultado ser una tapadera para ocultar a miembros de Hamás y material para atacar al enemigo hebreo. Lo ha confirmado el director de este hospital, en un vídeo difundido por la cuenta oficial de Israel en las redes sociales.

Adman Kahalot, así se llama el hombre que se identifica como director del hospital Kamal Adwan, asegura que fue reclutado para convertirse en miembro de Hamás y que los terroristas convirtieron en «instalaciones militares bajo su control» los hospitales gazatíes. Estas imágenes, que hoy ven la luz, fueron tomadas en el interrogatorio tras el asalto del Ejército israelí al hospital tomado por Hamás. Cuenta el director que «fui reclutado en 2010 con el rango de general de brigada. En el hospital «hay empleados que son agentes militares de las Brigadas al Qasam: médicos, enfermeras, paramédicos, administrativos y miembros del personal».

Ahmad Kahalot, Director of the Kamal Adwan Hospital in northern Gaza Strip, admits that Hamas has turned hospitals into military facilities under their control:

“I was recruited to Hamas in 2010 with the rank of Brigadier General. There are employees in the hospital who are… pic.twitter.com/U3pICpqaOe

