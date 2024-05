Denuncian a Milei y a su hermana por gastarse 460.000 euros en su viaje a España «con fines privados»

Javier Milei está en el ojo del huracán tras hacerse un Sánchez al haber utilizado el avión presidencial en un viaje a España donde no tiene agenda de Estado. Un concejal de la ciudad de Buenos Aires, Gabriel Solano, del comunista Partido Obrero, ha denunciado penalmente al presidente argentino y a la secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, por usar fondos y bienes públicos para el viaje que el político comenzó este viernes en España. Milei se puso en su agenda una reunión con empresarios españoles para justificar los 460.000 euros que costó el viaje.

El presidente argentino, que ha dejado de volar en aviones de línea y que ahora utiliza el ARG-01 «por razones de seguridad», está siendo duramente criticado por hacer lo mismo que él criticaba al kirchnerismo: utilizar los recursos públicos para un viaje con fines privados. El Gobierno argentino ha justificado su uso por la reunión de este sábado con empresarios españoles «que tienen una gran participación en inversiones en la Argentina».

«Se trata a todas luces de un viaje privado realizado con bienes públicos y pagado con fondos públicos del Estado argentino», señaló la denuncia. En ella se señala que «no existe en la agenda oficial presidencial ningún viaje a España por parte de las personas denunciadas» y que «Argentina no mantiene comunicación con las autoridades de España».

Solano aseguró a través de redes sociales que el coste total para el Estado del viaje de Milei a España superará los 500.000 dólares (460.000 euros) y consideró que tanto el presidente como su hermana presuntamente incurrieron en los delitos de defraudación, fraude contra la Administración pública, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

«El propio presidente reconoció que el viaje no constituye una visita de Estado, por lo que no debería ser costeado por el Gobierno argentino. Estamos ante los peores vicios de la casta política, que usa en su beneficio el presupuesto público financiado por los contribuyentes», publicó Solano en su cuenta de X. Por su parte, el Gobierno de Milei respondió que el viaje del mandatario no tiene carácter «privado» y que los informes de gastos por viajes son «variables» y que no se pueden informar antes de que se realicen.

«Respecto a los gastos del viaje, se reciben con cierto rezago, son variables, no se puede informar previo al viaje porque no lo sé, aunque los tendré en próximos días. No son viajes privados. El presidente se reúne con empresarios españoles, que, además, tienen gran participación de inversiones en Argentina», afirmó este viernes en rueda de prensa el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

El portavoz insistió en aclarar que el viaje no es por asuntos «particulares» de Milei y recalcó que «lo más importante de la agenda es que se reúne con los principales empresarios españoles». Una afirmación poco creíble ya que el acto central de la visita tendrá lugar hoy, cuando participe junto a otros líderes internacionales en la convención anual de Vox, Europa Viva 24, en cuya edición del año pasado ya intervino, cuando aún era candidato presidencial.

Milei con empresarios españoles

Javier Milei ha dicho este sábado que «en estricto rigor», lo que motiva a los empresarios españoles «es lo mismo que a todos los empresarios del mundo y a los empresarios argentinos, y es el tema del respeto del derecho de propiedad».

Milei se ha reunido en Madrid con representantes empresariales y bancarios de España, como parte de su visita al país para participar en un acto de la derecha internacional auspiciado por Vox. En declaraciones desde Madrid al canal argentino LN+, el mandatario argentino ha dicho de los intereses de los empresarios españoles que participaron en el encuentro, y de los empresarios en general, que lo que les motiva es que «cuando uno hace una inversión básicamente puede apropiarse de los resultados sin interferencia del Estado que venga y te lo robe».

«Si vos invertís bajo un determinado conjunto de condiciones y como te fue muy bien, entonces te suben los impuestos porque al político le parece que está mal que ganes plata. Eso es una pésima señal, es algo verdaderamente espantoso que lo único que termina de hacer es destruir la acumulación de capital, que es de hecho lo que le pasó a la Argentina en los últimos 100 años», ha explicado.

Porque Argentina, ha dicho, de ser de los países más ricos del mundo, «hoy es el 140 justamente por esta idea de combatir el capital, de la justicia social, de que donde hay una necesidad nace un derecho, y todas estas ideas socialistas espantosas que hemos abrazado en los últimos 100 años de la Argentina y que son la base, no solo de la decadencia económica, sino de una decadencia moral profunda».