El posado de la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, en la revista de moda Vogue junto a su marido, el presidente Volodímir Zelenski, para ilustrar una entrevista en torno a la guerra que vive el país, ha creado numerosas críticas esta semana en las redes sociales.

El retrato de Zelenska en Vogue ha sido portada del nuevo número de la publicación en su formato digital, donde aparece sentada en unas escaleras, vestida con un sobrio conjunto de pantalón negro y blusa blanca; mientras que en sus páginas impresas posa junto a mujeres soldado o en pareja con Zelenski en la oficina presidencial en Kiev.

“These have been the most horrible months of my life, and the lives of every Ukrainian,” Olena Zelenska said to Vogue. “We’re looking forward to victory. We have no doubt we will prevail. And this is what keeps us going.” https://t.co/biWR5JcvSb pic.twitter.com/NmyIhB0LKB

