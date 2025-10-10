El Congreso de Perú destituye a Dina Boluarte ante la creciente criminalidad en el país

El Congreso de Perú ha destituido de manera exprés a la presidenta, Dina Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones, para declarar su «permanente incapacidad moral» para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado, cuando faltan sólo seis meses para las elecciones generales de 2026.

El Legislativo peruano ha aprobado las cuatro mociones para sacar a Boluarte del poder con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuese exitosa, en una sesión de la que la mandataria se ha ausentado.

Este proceso parlamentario se ha propiciado tras un atentado en un concierto del grupo musical Agua Marina, celebrado en el Círculo Militar de Chorrillos durante la noche del miércoles. Entonces, en plena presentación de la banda de cumbia, varios tiradores comenzaron a disparar y cinco personas resultaron heridas, cuatro de ellas músicos, en un nuevo episodio de inseguridad, que ha sido uno de los principales ejes de las protestas recientes contra el Ejecutivo de Dina Boluarte.

Este ataque encendió las redes sociales como un reguero de pólvora y generó el rechazo ciudadano por la inacción del Ejecutivo para solucionar el incremento de la criminalidad.

La primera presidenta de Perú -y también la más impopular- termina así un mandato de dos años y 10 meses desde que a finales de 2022 asumiese la Presidencia para suceder al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), del que era vicepresidenta. En los últimos sondeos se situó como la política peor valorada, con sólo un 3% de aprobación de la ciudadanía.

Investigaciones a Dina Boluarte

Durante su mandato, la Fiscalía abrió a Boluarte numerosas investigaciones, tanto por la violenta represión de las manifestaciones, en los que contempla los delitos de homicidio, genocidio y lesiones graves, así como por un presunto enriquecimiento ilícito en el llamado caso Rolexgate tras haber exhibido joyas costosas y relojes de lujo no declarados.

La ahora ex mandataria también esta siendo investigada por presuntamente haber favorecido la fuga de Vladimir Cerrón, el líder del partido marxista Perú Libre, en el que militó hasta 2022 y cuya fórmula presidencial integró como candidata a vicepresidenta de Castillo.

Se le investiga, además, por no haber cumplido con la obligación de notificar debidamente al Congreso que iba a estar incapacitada para despachar cuando fue sometida en secreto a una serie de operaciones de cirugía estética en la nariz y el rostro.

El Ministerio Público sigue pesquisas, por otra parte, a la denuncia de que se reunió con la entonces fiscal general Patricia Benavides, destituida luego por presuntamente liderar una red corrupta en el Ministerio Público, con el supuesto fin de archivar una denuncia en su contra a cambio de mantener al director de la Policía.

El pasado 19 de agosto, el Tribunal Constitucional (TC) concluyó que se debían suspender las investigaciones, y cualquier eventual acusación, contra Boluarte hasta el término de su mandato, que debía concluir el 28 de julio de 2026, ya que contaba con la inmunidad que le otorga su cargo.