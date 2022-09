Comer en un McDonald’s o comprar una mesa en Ikea será misión imposible el día del funeral de Isabel II

Los británicos no podrán comerse un Big Mac en el McDonald’s, ni comprar una mesa de Ikea por el funeral de la Reina Isabel II. Cientos de empresas bajarán la persiana de sus establecimientos este lunes 19 de septiembre tras declararse festivo nacional con motivo de los actos en homenaje a la monarca. Unos anuncios que anticipan una paralización, casi total, de la actividad empresarial en Londres con restaurantes, tiendas de ropa, supermercados y centros comerciales cerrados.

A McDonald’s e Ikea, también se suma la cadena de ropa low-cost Primark o los restaurantes de comida rápida Pizza Express, así como cientos de comercios que ya anuncian en sus escaparates que el lunes no abrirán sus puertas al público para mostrar sus respectos tras el fallecimiento de Isabel II. Incluso instituciones comerciales británicas como Harrods y Marks & Spencer también bajarán la persiana.

Our stores in the UK will be closed on Monday 19th September to give our colleagues the opportunity to pay their respects to Her Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/IkY2OFMsYo



No sólo cadenas de restauración o tiendas de moda, los supermercados también se suman a esta cascada de cierres previstos para el 19 de septiembre como es el caso de Lidl o Aldi. Los británicos tampoco podrán ir lugares tan necesarios como el Banco de Alimentos -decisión que ha provocado importantes críticas en redes sociales- o los centros de reciclaje, como ha avisado el Lincolnshire County Council.

Out of respect for Her Majesty The Queen, Heathrow, NATS and airlines, will make appropriate changes to their operations to avoid noise disruption for the State Funeral at Westminster Abbey and the Committal Service at Windsor Castle on Monday 19 September 2022. (1/3)

— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) September 15, 2022