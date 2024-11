El cofundador de Black Lives Matter anuncia su apoyo a Trump

Mark Fisher, el activista y uno de los cofundadores del movimiento Black Lives Matter en Rhode Island, ha anunciado su intención de votar a Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos que se celebran este martes. Considera que la vicepresidenta de Estados Unidos y candidata del Partido Demócrata a la Presidencia de la nación, Kamala Harris, «sería desastrosa para el país» si llegara al poder. «Si alguna vez llegara a acercarse al poder, sería un desastre para este país. El Partido Demócrata ha sido el partido por el que votan abrumadoramente los negros. Pero no hemos recibido nada a cambio, es una locura», ha afirmado.

«Hemos sido ciegamente leales al Partido Demócrata sin ningún motivo», ha asegurado Fisher para mostrar su apoyo a Donald Trump. «He sido un demócrata de toda la vida. Esperé a Joe Biden en 2020. Lo cual me arrepiento ahora. Vengo de una familia de demócratas. Me parece que se lanzó una bomba en el sistema educativo, los sistemas escolares no deberían seguir fallando. Simplemente hemos sido ciegamente leales al partido», ha afirmado.

Este martes se celebran unas elecciones históricas en Estados Unidos, con una nación dividida tras una intensa campaña. El apoyo de uno de los cofundadores de Black Lives Matter a Trump podría ser decisivo para que el magnate vuelva a la Casa Blanca, debido a que este movimiento social siempre se había mostrado al Partido Demócrata.

«No hay razón para tener tanta lealtad y mantener esa lealtad hacia ellos y a muchas personas les estaba yendo mucho mejor con Donald Trump. Él implementó zonas de oportunidad para la comunidad negra, basándose en incentivos fiscales. Trump destacó por aportar por las inversiones en servicios en los barrios negros, que es lo que necesitábamos para revitalizar nuestra moribunda economía», ha sostenido.

«¿Cómo no querer a Trump?»

Por todo ello, Mark Fisher insta a la comunidad negra a votar por Donald Trump en estas elecciones de Estados Unidos. «Quien sienta que no está siendo escuchado y esté interesado en las políticas conservadoras y la política conservadora puede mirar a Donald Trump. ¿Y cómo no querer seguir a alguien así?», ha defendido en declaraciones a New York Post.

En respuesta a estas declaraciones, tanto la organización nacional de Black Lives Matter como el Black Lives Matter Rhode Island PAC han desautorizado públicamente a Fisher, calificando su apoyo a Trump como un «truco publicitario». En una declaración conjunta proporcionada a CNN el año pasado, ambas organizaciones criticaron el respaldo de Fisher y señalaron que «la derecha sigue amplificando las voces marginales de los negros para crear una percepción de apoyo amplio a sus candidatos».

Black Lives Matter Rhode Island PAC, además, ha emitido un comunicado aclarando que Fisher «no está ni ha estado afiliado a nuestra organización». Actualmente, Fisher lidera una organización con sede en Maryland llamada «BLM INCORPORATED», cuyo objetivo, según su sitio web, es «fortalecer a las comunidades afroamericanas de Maryland mediante la educación empresarial y el empoderamiento financiero».