El signo del zodiaco de Donald Trump y lo que dice su carta natal

La carta natal de Donald Trump puede darnos algunos datos sobre su futuro que quizás desconocemos. Es la segunda vez que este hombre, que ya fue presidente de los Estados Unidos contra todo pronóstico, vuelve a presentarse al cargo. Una segunda ronda que se vio truncada por un Joe Biden que llegó para hacer crecer el mito de los Escorpio al frente de la Casa Blanca. En el lado opuesto está un signo del zodiaco que comparte elemento con su oponente, Géminis es un signo de Aire, al igual que Kamala Harris que es Libra y que Acuario.

No es casualidad que lleguen estos aires de cambios a un país como Estados Unidos que se juega su futuro a una moneda, o es todo o nada, no hay premio para los que no ganen. La democracia más auténtica del mundo, aquella en la que no son los partidos los que mandan, sino unos candidatos que en el caso de Donald Trump no duda en ejercer su poder y el carisma personal que un Géminis puede tener. Por lo que, no duda, en dar una serie de detalles que debemos conocer a través de su fecha de nacimiento.

Este es el signo zodiacal de Donald Trump

El 14 de junio de 1946 nació Donald Trump en Nueva York, la ciudad que lo vio convertirse en el hombre de negocios rodeado de carisma que acabó siendo. Millonarios, que han hecho su fortuna a través de un próspero negocio inmobiliario, puede haber muchos en una ciudad que crece por momentos como la gran manzana, pero Trump sólo uno.

Si hay algo que le diferencia de una Kamala Harris que lucha por hacer sombra a un hombre tan carismático como Trump, es esa capacidad de ser único y de destacar que ha tenido toda su vida. Siendo un hombre conocido y, además, buscar repetir en un cargo en el que no le fue tan mal.

La pandemia acabó con su mandato, pero con unos astros a su favor, nunca se sabe qué puede pasar. Donald Trump es el paradigma del hombre Géminis por excelencia. Siguiendo con el blog Horoscopo.es: «El hombre Géminis es muy sociable y aprecia mucho el juego de la seducción. También utiliza esa virtud en el entorno profesional, donde se muestra especialmente elocuente y persuasivo. Le gusta sentirse apreciado, pero a veces le asaltan las preocupaciones y la ansiedad. Aunque consigue imponer su personalidad dentro de un grupo, es una persona muy sensible y propensa a los cambios de humor. El nativo de Géminis se adapta fácilmente a todas las situaciones, pero su mentalidad es más puntillosa que la de su contraparte femenina. En el fondo, el hombre Géminis es un seductor nato hasta que se enamora de verdad y puede ser esquivo. Tiende a no comprometerse y a no mostrarse a la otra persona tal y como es en realidad. A veces mantiene varias relaciones a la vez, lo que, por supuesto, termina por volverse en su contra. Seduce fácilmente gracias a su faceta encantadora y sensible, fuerte y débil al mismo tiempo. Por otra parte, cuando está enamorado, el hombre Géminis cambia por completo y se vuelve fiel, protector y atento».

Donald Trump un Géminis con mucha suerte

La larga lista de mujeres y de parejas que ha tenido este hombre demuestra que esa capacidad de seducción que posee, puede acabar convirtiéndose en la puerta de entrada de una nueva entrada a la Casa Blanca. Seduce a su público y no duda en apostar claramente por un discurso que no deja lugar a dudas de quién manda.

Dos presidentes más han sido Géminis, quizás de lo más recordados, de la misma forma que lo es y lo será el propio Donald Trump. John F. Kennedy y George H. Bush, pasaron a la historia como grandes presidentes y lo hicieron por motivos diversos. Todos ellos Géminis, uno de los signos que menos se ha repetido en este país, pero cuidado, eso no quiere decir que no llegue de nuevo un Trump que puede marcar un antes y un después en su carrera.

La realidad, es que en estas elecciones puede pasar cualquier cosa, hasta se contempla la posibilidad de empate, algo que hasta ahora no se había visto. Además de ser Géminis, Donald Trump tiene la Luna en Sagitario, por lo que, no es de extrañar que tenga esa naturaleza optimista que puede acabar siendo la que marque un antes y un después.

Un signo de fuego que podría convertirse en el mejor aliado de una explosión única de carisma y emociones. Trump levanta a su público y moviliza a las masas, sin que nadie se atreva a desafiar a su fuerza y capacidad para reinventarse, vuelve a intentar hacerse con el mando de un país que le aplaude a su paso.