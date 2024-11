Este es el signo del zodiaco de Kamala Harris y cómo influye su carta natal

Kamala Harris es Libra, nació un 20 de octubre de 1964, se puede convertir en la primera mujer al frente de Estados Unidos, en un hito doble, siendo también la primera de ascendencia africana y asiática. Su madre era India y su padre jamaicano, con lo cual, ella es la viva imagen de una inmigración que ha convertido a Estados Unidos en el país que es hoy en día. Por lo cual debemos empezar a pensar en esta mujer como una de las líderes más importantes del mundo en breve o no, dependerá de la suerte que los acompañe.

El signo del zodiaco dice mucho de un líder y en especial también de su suerte en la vida. Estados Unidos actualmente tiene un presidente Escorpio, Biden nació bajo la influencia de este signo, siendo uno de los muchos que han llegado a ejercer este cargo. Escorpio es el signo que rige los 6 presidentes: Theodore Roosevelt, John Adams, James K. Polk, Warren G. Harding, James Garfield y Joe Biden. Grandes nombres que recordamos, pero que han pasado a la historia. El presente de este gran país quizás lo acabe decidiendo un día de nacimiento en concreto.

Kamala Harris una Libra de manual

La mujer Libra se vuelca en las relaciones sociales, tiene una necesidad absoluta de comunicación. Le encanta estar en lugares concurridos donde pueda ver y ser vista. Algunos dirán que esta faceta le confiere una cierta superficialidad, pero no hay que engañarse: ella no hace nunca nada al azar. En cualquier conversación que mantenga, siempre extrae información que le sirve para ampliar sus conocimientos. Puede parecer atolondrada o poco seria, pero en realidad esconde una capacidad intelectual innegable.

La mujer Libra busca los valores de justicia y equidad en todo lugar. No le gusta ver gente excluida y trata de restablecer la armonía en todas las situaciones con las que se encuentra. En el amor, es sensual, seductora y encantadora. La mujer Libra busca sobre todo una relación muy intensa en cuanto a sentimientos, comunicación y conversación. Para seducirla, hace falta un hombre culto, con buena presencia, tacto y capaz de prestarle mucha atención.

Tal como vemos es una mujer que se ha dedicado a la justicia, siendo fiscal, un hito que pocas mujeres han conseguido el estado de California. Teniendo en cuenta que estamos ante una mujer que puede caer un poco en la superficialidad, es más calculadora de lo que parece.

Sus capacidades la han llevado a ocupar un papel destacado a la hora de conseguir todo lo que se ha propuesta. La ambición de esta mujer y también su constancia, no ha dudado en llevarla hasta este lugar, una carrera que se ha llegado a convertir en presidenciable de forma casi inmediata al renunciar la primera opción, Joe Biden, el Escorpio que no ha podido repetir en el cargo, algo que no es habitual que suceda. En Estados Unidos, la norma es que pueden presentarse dos legislaturas como máximo, algo que su competidor, Trump, ha intentado hacer, con esta, por segunda vez.

Los otros Libra en ser presidentes

No es un signo que acumule muchos presidenciables, aunque sí, debemos tener en cuenta que estaremos ante algunos grandes nombres de la historia de este país como: Jimmy Carter, Rutherford B. Hayes, Chester Arthur, Dwight D. Eisenhower. Presidentes que comparten signo del zodiaco con la mujer que puede romper todos los moldes y ser la que se lleva el primer puesto, en unas elecciones muy disputadas. Siendo una de las que pondrán en juego una serie de elementos que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado.

Por lo que, Kamala Harris puede ser una libra más que se sume a una larga lista de elementos que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. Ese carácter tan libra que la ha llevado hasta lo más alto, puede acabar siendo un paso más en una vida en la que destaca una historia de superación y de esfuerzo.

Harris representa el sueño americano en sus propias carnes, una mujer que lucha contra todo lo que tiene en contra, supera barreras de género y de raza, hasta convertirse en esa esencia de estadounidenses que ha acabado siendo el que marque un antes y un después en esta nueva realidad. Esta Libra que nació y creció en unos optimistas, pero también idealistas años 70 tiene a su favor, formar parte de una familia como la que podría ser del común de la población.

Además de Libra en el Sol y como signo, posee la Luna en Aries, un signo de lo más poderoso que la acompañará en esta guerra final. Kamala cuando tiene que sacar el carácter que lleva dentro, no duda en hacerlo.