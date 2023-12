Bulgaria y Rumanía se incorporarán al espacio Schengen después de la autorización del Consejo de la Unión Europea de este sábado, que se traduce en la supresión de los controles en las fronteras aéreas y marítimas a partir de marzo de 2024. Así, búlgaros y rumanos podrán viajar por toda la UE sin necesidad de pasaporte.

En un comunicado de prensa, la Comisión Europea ha celebrado la libre circulación de los ciudadanos rumanos y búlgaros por toda la Unión Europea. «Su adhesión impulsará los viajes, el comercio y el turismo y consolidará aún más el mercado interior. En 2024 se seguirá debatiendo la decisión de suprimir los controles en las fronteras terrestres. Un espacio Schengen ampliado hará a la UE más fuerte como Unión, internamente y en la escena mundial», se ha podido leer en el texto comunitario.

📢 Schengen grows!@EUCouncil has decided to enlarge the #Schengen area to Bulgaria and Romania.

Air and maritime internal border controls will be lifted in March 2024, while a decision on the lifting of land controls will be taken later.

Last agreement under #EU2023ES. pic.twitter.com/dZJfLUXRI6

— Presidencia española del Consejo de la UE (@eu2023es) December 30, 2023