Boris Johnson consigue salvarse y conservar el cargo hasta las elecciones pero no sale indemne

Boris Johnson gana el voto de confianza por 211 votos a favor frente a 148 en contra. El primer ministro británico, Boris Johnson, se ha enfrentado al momento de la verdad en el escándalo partygate. Sus compañeros diputados del Partido Conservador están hartos del descrédito que supone para la formación y para propia institución que ocupa el número 10 de Downing Street, que el premier esté permanentemente señalado por las frecuentes fiestas alcoholizadas en esa sede gubernamental. Pero le han seguido otorgando su confianza. Al menos para un año más, hasta las próximas elecciones. Eso sí, le han dado un duro correctivo, porque nada menos que 148 diputados le han dado la espalda.

Sir Graham Brady, presidente del Comité Conservador 1922, ha anunciado que se emitieron los 359 votos. Es decir, que no hubo votos nulos, lo que significa que más del 40% de los diputados tory han votado en contra de Johnson.

La votación de la moción de confianza que hoy ha debatido el Partido Conservador contra Boris Johnson, ha dado la razón el premier, que por 148 votos a favor ha superado la confianza. Pero el diputado Laurence Robertson, que respaldó a Boris Johnson para el liderazgo tory en 2019, dijo que no podía apoyar al primer ministro esta noche. «Con gran pesar que he votado en contra de que Boris Johnson continúe como líder del Partido Conservador. Ha logrado mucho, pero creo que ahora es el momento de un nuevo enfoque», ha dicho en sus redes.

It’s with a very heavy heart that I’ve voted against Boris Johnson’s continuing as leader of the Conservative Party. He has achieved a great deal, but I believe it’s now time for a new approach.

