El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido ingresado de urgencia este martes tras sufrir una crisis de descompensación en su residencia, donde cumple prisión domiciliaria.

Según un mensaje publicado en X por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, dice que su padre ha sido ingresado porque presentó «hipo severo, vómitos y presión arterial baja», lo que motivó su traslado inmediato al hospital DF Star en Brasilia, acompañado por agentes penitenciarios que custodian su domicilio debido a la emergencia.

Bolsonaro, de 70 años, se encuentra ingresado bajo observación médica, y aún no se ha emitido un parte oficial sobre su estado de salud.

Flávio Bolsonaro ha pedido en su mensaje «las oraciones de todos para que no sea nada grave». El ingreso se produce en el contexto de su prisión domiciliaria impuesta al ex presidente tras investigaciones relacionadas con su gestión y presuntas irregularidades por corrupción.

Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa.

Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência.

Peço a oração de todos para que não seja nada grave. — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 16, 2025

Hasta el momento, no ha habido más declaraciones de la familia ni de los representantes de Bolsonaro. Se espera un comunicado oficial en las próximas horas con detalles sobre su condición.

Bolsonaro se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde agosto en su residencia en Brasilia. El exmandatario (2019-2022) ha acusado en los últimos meses recurrentes problemas de salud.

Este domingo 14 de septiembre fue ingresado en el mismo hospital para una intervención quirúrgica menor y programada, por lesiones en la piel.