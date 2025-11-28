Ascienden a 128 las víctimas del incendio de Hong Kong y 200 personas siguen desaparecidas dos días después

Las víctimas del devastador incendio del pasado miércoles en varios edificios en Hong Kong ya ascienden hasta las 128, mientras que 200 personas siguen aún desaparecidas. Este hecho ya se ha convertido en el incendio más mortífero en Hong Kong desde 1948. El fuego afectó rápidamente al menos siete rascacielos, dejando escenas de destrucción y pánico entre los residentes.

Las autoridades han confirmado que 79 personas han resultado heridas, entre ellas varios bomberos que participaron en las tareas de rescate. Muchos de los fallecidos aún no han sido identificados, y entre los desaparecidos se encuentran residentes extranjeros, principalmente trabajadoras domésticas procedentes de países como Indonesia o Filipinas, lo que complica las labores de identificación y contacto con sus familias.

Uno de los factores por el que las llamas se propagaron con extrema rapidez fue la presencia de andamios hechos con bambú y recubrimientos plásticos en la fachada, materiales altamente inflamables que aceleraron la expansión de las llamas. Además, las alarmas contra incendios no funcionaban correctamente en las torres afectadas, lo que dificulta la evacuación de los habitantes. Factores climáticos como fuertes vientos y altas temperaturas también contribuyen a la intensidad del siniestro y entorpecen la labor de los bomberos.

Las operaciones de búsqueda y rescate se han extendido durante casi dos días, concluyendo este viernes por la mañana con el fuego oficialmente controlado. La Policía y los servicios forenses ingresaron a los edificios para recuperar cuerpos y recopilar evidencias, mientras que al menos cinco personas fueron detenidas por presunta negligencia en las obras de renovación, incluyendo directores de la empresa de arquitectura responsable del proyecto.

Las autoridades estiman que las viviendas afectadas son cerca de 2.000, todas las que forman parte del complejo Wang Fuk Court, que está en pleno proceso de renovación por 36,6 millones de euros, con el descontento de la mayoría de los residentes. En su conjunto, son 4.000 personas quienes residen en estos hogares.

En respuesta a la tragedia, el Gobierno de Hong Kong ha ordenado una inspección inmediata de todos los edificios en renovación y ha anunciado reestructuración de las normativas de construcción y seguridad contra incendios, incluyendo la prohibición progresiva de andamios de bambú y el endurecimiento de los controles en obras de gran altura.