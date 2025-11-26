Un colosal incendio devora varios rascacielos y deja al menos 12 muertos en Hong Kong

Un incendio de gran magnitud ha devorado varios rascacielos en Hong Kong y ha dejado al menos 12 muertos y 16 heridos, mientras que varias personas más han quedado atrapadas por el fuego. Las llamas se han desatado en varios bloques de viviendas del distrito de Tai Po. Entre las víctimas mortales se encuentra un bombero del dispositivo de Emergencias.

Son cuatro los bloques de rascacielos afectados por el incendio que, a las 13:39 horas de este miércoles, ha superado las seis horas de duración. Los vecinos han señalado que habían podido ver a «obreros fumando» en obras cercanas, razón por la que «se habían impuesto multas». Además, han indicado que «los edificios arden en cadena y nadie parece apagarlos».

Los bomberos se están encontrando con dificultades para comprobar que todas las viviendas hayan sido evacuadas ante la imposibilidad de realizar registros piso por piso por el descontrol del fuego, por lo que con toda probabilidad el número de víctimas podría ser mayor. En cuanto a las mascotas, una organización de rescate animal ha cifrado en más de un centenar las atrapadas.

Las llamas se han originado en el andamiaje exterior de varios pisos y en un principio se clasificó como un incendio de nivel 1. Sin embargo, el avance acelerado del fuego elevó su categoría a nivel 4 rápidamente.

La organización Hong Kong Pet Club ha desplazado dos ambulancias veterinarias al lugar para atender a los animales rescatados.

Wang Fuk Court, el complejo donde ocurrió el siniestro, se halla inmerso en un proceso de renovación por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares, 36,6 millones de euros), una propuesta que generó descontento entre numerosos residentes el año pasado.

El complejo cuenta con 1.984 viviendas, que albergan a unos 4.000 residentes.

Incidentes como este subrayan preocupaciones recurrentes sobre la seguridad en los andamios de bambú —comunes en Hong Kong por su ligereza y bajo costo—, a menudo vinculados a actividades de renovación, materiales inflamables o fuentes de ignición externa, en un contexto de alta densidad urbana y condiciones climáticas propicias a la sequía.

Asimismo, el partido Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong (DAB) ha anunciado la suspensión de todos sus actos de campaña electoral para las próximas elecciones legislativas en el territorio como muestra de respeto a las víctimas.