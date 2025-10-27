Reloj de 180.000 euros y vestido estilo boho: el look de infarto de Xisca Perelló en Hong Kong

Xisca Perelló ha vuelto a la escena pública por todo lo alto tras haberse convertido en madre de su segundo hijo este pasado agosto. Así, no ha dudado a la hora de acompañar a su esposo en uno de los compromisos profesionales más relevantes del año: la gala de la Fundación Rafa Nadal celebrada en Hong Kong. Una fundación en la que precisamente Xisca ejerce el rol de directora general, por lo que no dudaba a la hora de hacer las maletas para acompañar tanto a Nadal, como a su suegra (Ana María Parera) y también su cuñada (Maribel) a la Children Ball 2025.

Una cita muy relevante, ya que busca recaudar fondos para apoyar diversos proyectos que se promueven desde la propia fundación. «Para llevar a cabo nuestra labor, construimos redes y colaboraciones en todo el mundo, y ahora hemos llegado a Hong Kong de la mano del Dr. Adrian Cheng a través de su fundación, The WEMP Foundation», presumen con orgullo.

Rafa Nadal y Xisca Perelló durante la ‘Children Ball’ celebrada en Hong Kong. (Foto: Redes sociales @frnadal)

Un reloj de 180.000 euros y vestido estilo boho: el look de Xisca Perelló, al detalle

Para la ocasión, Perelló apostaba por un look bastante sencillo, pero muy favorecedor, con un maxivestido monocromático y escote Bardot. Un diseño que decidía combinar con un espectacular bolso de Bvlgari en la misma tonalidad, -cabe destacar que se trata de una edición limitada que todavía no ha llegado a nuestro país y está confeccionada con piel de Karung Molten valorada en hasta 3.700 euros–, junto a un impresionante reloj RM 07-04 de Richard Mille y que supera los 180.000 euros. Aunque, sin duda, el punto clave lo puso con el moño de estilo bailarina en el que decidió recoger su melena, y que se convertía en el complemente perfecto para todo el estilismo.

Habitualmente, Xisca suele caracterizarse por huir de los estampados o los diseños demasiado extravagantes, por lo que no sorprende que haya recurrido al color champán para diferenciarse del resto de invitados, quienes siguieron con el dress code elegante, pero en tonos oscuros. Lo cierto es que la esposa de Rafa Nadal ha conseguido captar todas las miradas con un vestido que deja los hombros al aire, se ajusta a la cintura y presenta una falda con caída de silueta evasé. De ahí, que el moño de bailarina también fuese todo un acierto, ya que dejaba los hombros y las clavículas despejadas. Un peinado que nunca pasa de moda; con un acabado pulido, ajustado y diseñado para mantener el cabello en su lugar en todo momento.

Una vez más Xisca ha demostrado ser el mejor apoyo para el tenista, quien se mostraba realmente encantado por poder compartir un momento tan especial con su mujer. «Fue una noche emocionante y llena de energía positiva. Ver cómo la comunidad de Hong Kong respondió con tanto entusiasmo a este proyecto reafirma nuestro compromiso», explicaba Rafa Nadal al finalizar la velada. «Llevamos 15 años trabajando para desbloquear el potencial de los más jóvenes a través del deporte y la educación, y alianzas como esta nos permiten llegar mucho más lejos», añadía muy orgulloso del gran paso que han dado con la fundación.