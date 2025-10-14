Rafa Nadal ha publicado por primera vez una foto de su bebé con el resto de miembros de su familia. Si por algo se caracteriza este clan es por su unidad y, de hecho, durante el tiempo en el que el tenista estaba en activo, era habitual verlos en las gradas de las pistas de tierra batida. Con la llegada de su primer hijo con Mery Perelló, las prioridades del deportista cambiaron y, de hecho, ver crecer a sus vástagos ha motivado su retirada -entre otros factores-. Eso sí, su primogénito acompañó a su padre en cada uno de sus logros.

No ha sido así con el segundo, que llegó al mundo el pasado mes de agosto, aunque seguro que le inculca los valores deportivos que le han acompañado a lo largo de su carrera. También el valor de la familia. Prueba de ello es la reciente imagen que ha publicado Nadal en sus redes sociales, donde ha roto con su habitual discreción para compartir un plan privado con sus seres queridos.

La foto más familiar de Rafa Nadal

Aunque Nadal siempre ha sido muy reacio a la hora de sobreexponer su intimidad, recientemente ha roto con esta norma y ha publicado una imagen con gran parte de su familia. Un posado en el que destacan sus hijos, Mery Perelló, su hermana -que recientemente fue noticia al presentar una denuncia contra un ciudadano que la acosaba- o su tío, Toni Nadal -una pieza imprescindible en su carrera-. Tal y como ha dado cuenta, la reunión ha sido en Sa Punta Mallorca, un exclusivo restaurante en Cala Bona, Mallorca.

Durante toda su trayectoria, y aunque en ocasiones ha abierto ventanas de su privacidad, Rafa Nadal ha intentado que su vida personal no sea el foco principal de su carrera. Y lo ha conseguido. Evidentemente, y debido a su fama mundial, hay detalles que han trascendido o que él mismo ha compartido, como su boda con Mery Perelló -su novia de toda la vida y desde el 2019 su mujer-.

De la misma manera ha ocurrido con la llegada de sus hijos. Aunque su intención es proteger la intimidad de los menores, sí que ha hablado de los pequeños de la casa públicamente tras reconocer que se considera una persona «muy niñera» y que su sueño siempre ha sido ser padre.

«Como a todo el mundo que es padre, el nacimiento del primer hijo te cambia mucho. Tras tantos años fuera de casa por la competición, la paternidad me ha hecho darme cuenta de lo importante que es pasar tiempo con los tuyos, sea donde sea, y por eso siempre viajo a todos lados con ellos (…). Me ha cambiado la vida para mejor, sin duda. También he aprendido mucho a valorar las cosas y, sobre todo, a planificarme. Tengo que hacerlo mucho más que antes, porque, entre otras cosas, cambian los tiempos. Pero la felicidad es inmensa y, en mi caso, me llena plenamente», dijo en Elle.