Arrestado un hombre armado con un fusil de asalto AK-47 cerca de la Convención Republicana

Un hombre armado con un fusil de asalto AK-47 y con pasamontañas fue arrestado el lunes en las inmediaciones del Fiserv Forum, donde se celebra la Convención Nacional Republicana en Milwaukee (Wisconsin) estos días, según ha confirmado la Policía de Milwaukee. El hombre fue arrestado el lunes a las 13:00 horas justo horas antes de que el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, el candidato republicano, visitase en lugar de la convención en su primera aparición pública desde que sufrió el atentando el sábado, cuando celebraba un mitin electoral en Butler (Pensilvania). Trump recibió una gran ovación muy emotiva en el Fiserv Forum, donde llegó con su familia tras anunciar al candidato a vicepresidente, el senador de Ohio J.D. Vance, que le acompañará en el ticket republicano contra Joe Biden y Kamala Harris.

Los investigadores de Seguridad Nacional y la Policía del Capitolio detuvieron al hombre cuando realizaban labores de vigilancia cerca del perímetro de la Convención Nacional Republicana después de que llamase su atención al llevar un pasamontañas y una bolsa táctica. En la misma, se encontró el arma y un cargador lleno.

Como se ha indicado con anterioridad, la Policía de Milwaukee ha confirmado la detención del hombre con un AK-47, la cual se produjo en el bloque 1200 N de la calle 11 en un momento en el que los agentes que protegían a Donald Trump el sábado están bajo un intenso escrutinio por permitir que el ex presidente recibiera un disparo en la cabeza.

De momento, hay en curso al menos dos investigaciones, una independiente, ordenada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otra que lleva el Congreso, el cual ha citado a la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, a declarar el próximo 22 de julio.

El arrestado cerca de la Convención Republicana se encuentra a la espera de que se presenten cargos contra él, según ha confirmado la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Milwaukee.

El anuncio de la detención se ha producido el mismo día en el que ha trascendido que Estados Unidos tuvo que aumentar la seguridad de Donald Trump tras descubrir que Irán tenía un complot para asesinar a Trump semanas antes del atentado.

En un principio, los servicios de Inteligencia de EEUU no tienen información que apuntale la teoría de que hubiera vínculos entre Thomas Matthew Crooks e Irán. Sí, se baraja que la República Islámica de Irán buscase venganza contra Trump debido a la muerte de Qassem Soleimani, el cual falleció en una operación aérea de Estados Unidos en Bagdad en enero de 2020, cuando Trump era presidente de EEUU.

Además, el martes un hombre murió tras recibir varios disparos de la Policía cuando se encontraba a unos tres kilómetros del Fiserv Forum. Según varios testigos, el fallecido, que vivía en un campamento de indigentes, tenía un cuchillo en la mano cuando le dispararon.

El representante republicano de Minnesota, Derrick Van Orden, ha confirmado este martes que una integrante de Codepink le agredió cuando esperaba para entrar en el recinto de la Convención Nacional Republicana.

🚨 CODEPINK’s Palestine Organizer Nour has been wrongfully arrested at the RNC after Rep. Derrick Van Orden shoved past her and accused her of «assault.»

While peacefully waiting in line to enter the event, Nour, a visibly Palestinian woman, was intentionally bumped into by this… pic.twitter.com/ZZ6y0Fkovb

— Medea Benjamin (@medeabenjamin) July 16, 2024