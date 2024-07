EEUU descubrió que Irán tenía un complot para asesinar a Trump semanas antes del atentado, según ha trascendido este martes, después de que haya al menos dos investigaciones en curso sobre cómo actuaron los agentes del Servicio Secreto el día del atentado en Butler (Pensilvania), cuando el ex presidente Donald Trump recibió un tiro en la cabeza.

El Servicio Secreto reforzó la seguridad al candidato presidencial republicano después de que Inteligencia compartiera esta información con ellos, lo cual eleva la presión sobre la intervención de los agentes, incapaces de evitar que Thomas Matthew Crooks atentara con el ex presidente en un mitin de campaña en Pensilvania el pasado sábado.

En un principio, los servicios de Inteligencia de EEUU no tienen información que apuntale la teoría de que hubiera vínculos entre Crooks e Irán. Sí, se baraja que la República Islámica de Irán buscase venganza contra Trump debido a la muerte de Qassem Soleimani, el cual falleció en una operación aérea de Estados Unidos en Bagdad en enero de 2020, cuando Trump era presidente de EEUU.

¿Quién era Soleimani?

Soleimani, que en ese momento era el general más poderoso de Irán, murió en enero de 2020 tras un ataque aéreo de EEUU en Bagdad (Irak), cuando Trump era presidente.

Anteriormente, se sabía que Irán tenía en el punto de mira a otros ex altos cargos de la administración Trump que estuvieron implicados en la operación que condujo a la muerte del temido Qasem Soleimani, entre ellos el ex secretario de Estado Mike Pompeo y el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton.

La misión permanente de Irán ante Naciones Unidas ha respondido en comunicado que «estas acusaciones no tienen fundamento y son maliciosas. Trump es un criminal que debe ser procesado y castigado en un tribunal de justicia por ordenar el asesinato del general Qasem Soleiman», se ha destacado desde la misión ante la ONU de Irán, el cual no tiene embajada en Washington al no haber relaciones diplomáticas entre estos dos países.

Críticas al Servicio Secreto de EEUU

Los agentes del Servicio Secreto, encargado de proteger a los ex presidentes, principales candidatos presidenciales y jefes de Gobierno y Estado, cuando están de visita en Estados Unidos, se enfrenta a duras críticas durante estos días por no haber evitado que Crooks atentara contra Trump.

La agencia ha dicho que asegurar el edificio era responsabilidad de la Policía local de Butler porque quedaba fuera del «perímetro» de seguridad del recinto donde se celebró el mitin de Trump.