Alemania sube cada día el listón de las restricciones contra el Covid: este jueves ha anunciado el aislamiento en todo el país de los no vacunados y que implantará la inmunización obligatoria previsiblemente a partir del próximo febrero. Así lo ha dicho la canciller saliente, Angela Merkel, tras su reunión con su previsible sucesor, Olaf Scholz, y los líderes regionales.

Entre las medidas adoptadas se incluye el cierre del ocio nocturno a partir de ciertos niveles de incidencia de contagios, así como restricciones a eventos públicos y a los contactos, especialmente entre los ciudadanos no vacunados, que no podrán reunirse con personas fuera de su núcleo familiar. Esto supone, de facto, un confinamiento domiciliario, un confinamiento en el que no tendrán acceso a comercios no esenciales, restaurantes, lugares de culto y de ocio, anunció este jueves la canciller Angela Merkel.

El covid ya se ha cobrado más de 100.000 muertos en Alemania, que en estos momentos registra una incidencia acumulada en siete días de 429 casos por cada 100.000 habitantes.

«La situación epidemiológica es muy seria. Tenemos que romper esta cuarta ola y hasta ahora no le hemos conseguido», ha dicho este jueves Angela Merkel al presentar las conclusiones de la reunión, la última que presidió antes de ceder el Gobierno al tripartido que dirigirá Scholz a partir del próximo día 8.

Merkel ha recordado que los hospitales están llegando a sus límites y es necesario un «acto de solidaridad nacional». «Va a ser un invierno muy duro, el más duro que hemos vivido hasta ahora en pandemia y muy especialmente para el comercio, pero hay que actuar de forma consecuente», agregó el jefe del Gobierno berlinés, Michael Müller. Müller aprovechó la ocasión para criticar la falta de solidaridad y responsabilidad social de la minoría que aún ni se ha vacunado en la ciudad y en el país.