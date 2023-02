Afectados por el terremoto de Turquía: «Tenemos amigos con los que no logramos contactar»

El terremoto que ha sacudido esta madrugada Turquía y Siria deja ya más de 2.300 fallecidos y cientos de miles de afectados. OKDIARIO habla con tres de ellos. Relatan cómo ha sido es el mayor fenómeno sísmico de la historia en la zona. «Tenemos amigos con los que no logramos contactar. Son al menos 10 ciudades grandes afectadas. No hay Internet y estamos muy preocupados», cuenta Isabel, una cubana que actualmente vive en Turquía con su pareja.

Zülal es profesora de español para turcos. «Tengo muchos amigos y familiares en la zona más afectada. Hay muchos muertos y heridos. Por ejemplo, mi hermano tiene un amigo que vive en una de las ciudades donde ocurrió el terremoto. Le enviamos un mensaje preguntando por su familia, pero no hemos tenido mensaje de vuelta», indica. «Este chico trabaja en un canal de noticias en Turquía. Sabemos que su familia ha desaparecido y esperamos saber de él», enfatiza con pesar.

«Mis familiares me dijeron que están bien, gracias a Dios, es probable que ahora estén ayudando a otras personas, porque actualmente no puedo comunicarme con nadie. Los terremotos continúan y son tan grandes como el primero. Son de magnitud 7 o más. Los esfuerzos de rescate continúan. Gracias a España por apoyarnos», agrega.

Luto

Isabel define este día como «fatídico». «Es el terremoto más grande en la historia de Turquía. Se registró uno en Izmir hace unos años, pero no tan fuerte como éste. Hoy Turquía está de luto. Llora la pérdida de sus hermanos, de sus padres, de sus hijos, de sus abuelos. El pueblo turco es así. Son una hermandad», expone con gesto muy serio.

«Como dice el dicho, el hombre construye y la naturaleza destruye. No se puede hacer nada contra la furia, contra los desastres naturales. Tengo muchísimo estrés y ansiedad porque no sabemos qué puede pasar. Estos días se han registrado seísmos, pero no tan fuertes. Aún así, el hecho de ir a la cama, dormir y despertarte con un temblor es terrible. No sabes qué hacer, cómo vas a reaccionar», explica.

Pánico

«Turquía es un país sísmico. La mayoría lo sabemos, pero nunca tenemos la certeza de cuándo va a suceder. Normalmente, uno se entera con una aplicación. También hay un sistema de alarma. Pero lo peor es cuando sientes el temblor, todo se está moviendo a tu alrededor y tienes que actuar», confiesa Isabel.

«El país está devastado. Está viviendo una situación extremadamente difícil. Hay impotencia, estrés, tristeza, destrucción. No solamente por las pérdidas materiales, viviendas, comercios, aeropuertos… Hay personas que se han quedado sin hogar y sin medio de trabajo. Y lo peor son las pérdidas humanas que ya no se van a recuperar», afirma apesadumbrada.

Avisa de que «a medida que vayan sacando los escombros, desgraciadamente las cifras van a aumentar». «Tristemente, ha afectado a las zonas de Adana, la zona sur de Turquía, Malatya, zonas de Siria… Temo por mi novio y su familia, que se han visto afectados. De sus casas sólo han quedado los cimientos. Están heridos», indica.

Un edificio colapsado en el sureste de Turquía (Foto: EP)

Nos cuenta que «el pueblo turco necesita la ayuda mundial, de todos los países, que se puedan unir para brindar sus manos». Esta joven cubana cree que «hay que empatizar con ellos. Necesitan levantarse. Esto nunca se va a olvidar. Se va a quedar en la historia del pueblo turco», concluye.

Por su parte, Yasemin nos atiende desde Estambul, donde vive con su familia: «Yo estoy bien, pero lo siento mucho porque tenemos muchas pérdidas. Ojalá se recupere todo pronto. Ahora estamos volcados en conseguir ayuda a través de las redes sociales».