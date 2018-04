Manuel Valls: “Si una región francesa intentara independizarse la respuesta sería muy dura”

El que fuera primer ministro de Francia Manuel Vall ha concedido una entrevista a OKDIARIO en la que expone y opina sobre las tensiones políticas y judiciales que se viven en la Unión Europea. La respuesta de Alemania, negando la extradición por rebelión del fugado Carles Puigdemont, ha sido un palo para el Gobierno español de cara a la opinión pública. Aunque Valls asegura que Europa está con la unidad de España.

Valls, aunque es ciudadano francés de nacionalidad, nació en Barcelona hace 56 años y, según cuenta él mismo, en su casa siempre han hablado catalán: “Me siento francés pero no olvido mis raíces españolas”. Por eso, no habla en balde cuando opina sobre el ‘procès’. En opinión de Valls, la independencia de Cataluña supondría la ruptura definitiva de Europa: “Si se rompe un Estado miembro, se destroza Europa entera”.

El ex primer ministro y actual diputado de la Asamblea Nacional de Francia defiende las actuaciones de la Unión Europea y explicíta el apoyo que ha recibido España desde las instituciones comunitarias.

“Macron, Merkel y los demás dirigentes de Europa apoyan a España, no al Gobierno de España”, dice Valls en un momento de la entrevista, dejando claro que no se trata de alianzas o afinidades personales, si no que se trata de la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho. “Europa tiene que respetar el Estado de Derecho de cada Estado miembro”, sentencia el político galo.

Si en algunos aspectos se le puede ver conciliador, hay algo en lo que no duda: “Si una región de Francia intentara salir del Estado, mediante un referéndum, la respuesta sería muy dura”, dice sin titubear frente a la Asamblea Nacional. El político no duda cuando se imagina un escenario así, como el que han propiciado los golpistas en Cataluña, en su país y la respuesta que se daría desde el Gobierno.