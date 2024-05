Los trucos para que los huevos no se rompan al cocerlos

Si bien cocer huevos no es la tarea más difícil que podemos afrontar en la cocina, queda claro que si queremos hacerlo como un profesional tendremos que ocuparnos del proceso. Si estás cansado de que se agrieten cuando los hierves, te dejamos algunos trucos para que los huevos no se rompan al cocerlos.

Gracias a estos pequeños detalles lograrás que tus huevos destaquen tanto por su sabor como por su presentación, siendo ideales si vas a recibir visitas.

Qué hacer que los huevos no se rompan al cocerlos

Éste es uno de los problemas más comunes al que nos enfrentamos, y siendo los huevos un alimento tan rico en nutrientes y el hervor una de las formas más recomendables de cocinarlos para que no pierdan sus propiedades, es probable que te topes con esta situación más a menudo de lo que te gustaría.

Pero, tranquilo, cocer y pelar los huevos no es tan complicado como parece. Sólo hay algunos puntos a considerar, tanto antes como después de su cocción.

Una vez que te acostumbres a cocerlos y pelarlos como los profesionales, podrás deslumbrar a tus comensales invitados con tus huevos.

10 trucos simples para que los huevos no se rompan

Usa huevos «viejos», no tan frescos

Por supuesto, deben ser huevos no tan frescos y no pasados o que ya no estén aptos para su ingesta. No hay grandes diferencias nutricionales entre comer huevos frescos y huevos no tan frescos pero sí a la hora de pelarlos. Los primeros se adhieren más a la cáscara, por lo que obstaculizarán esa labor.

¿Por qué pasa esto? Básicamente, porque en los huevos frescos el nivel de pH de las claras es más bajo. Procura que tengan varios días en tu nevera.

Llévalos a temperatura ambiente antes de hervir

Otro error que solemos cometer es el de no dejar que los huevos alcancen la temperatura ambiente antes de hervir. Tienes que sacarlos del refrigerador aproximadamente 15 minutos antes de cocinarlos para evitar que haya un choque importante de temperatura y que eso los rompa una vez cocidos.

Añade vinagre o sal al agua

Más allá de lo anterior, si echas un chorrito de vinagre o una pizca de sal al agua puedes fortalecer las claras de huevo y reducir las posibilidades de que se agrieten al pelarlos. ¿En qué proporción? Tienes que añadir unas dos o tres cucharaditas de vinagre o media cucharadita de sal por cada dos tazas de agua.

Haz un agujero en la cáscara del huevo

Éste debe ser hecho con un alfiler o una aguja y antes de hervir el huevo. De ese modo, escapará el aire y reducirá el riesgo de que se produzca una grieta. Muchos desconocen cómo funciona la cocción, y si se almacena demasiado aire en el interior del huevo eso podría generar que se rompieran.

Hierve el agua a fuego lento

La prisa casi nunca es buena en la cocina. Si vas corriendo para servir la comida, comienza con los huevos y deja que se vaya cocinando a fuego lento. Introdúcelos en el agua cuando aún está fría, no esperes a que llegue al punto de ebullición.

Lleva a un hervor suave para impedir que una ebullición rápida haga que los huevos choquen entre sí y se rompan. Algunos incluso aconsejan evitar que el agua hierva y mantenerla a una temperatura menor a la ebullición.

Evite cocinarlos de más

Si estás pendiente del móvil, de tu serie o una película que pasan en la TV, o por qué no de una reunión online con tus jefes, es posible que los huevos se cocinen más de lo aconsejado. Cocinarlos más puede hacer que los huevos se vuelvan más propensos a agrietarse. Intenta que no pasen de los 10 minutos.

Dejar que se enfríen gradualmente

Tras el hervor, enfría los huevos gradualmente a temperatura ambiente antes de intentar pelarlos. De nuevo, no te apresures o entonces el resultado será peor.

Choque en agua helada

Si no tienes mucho tiempo, puedes causar un choque en agua helada que favorece el pelado del huevo. Transfiérelos del recipiente donde los has cocido directamente hacia otro con agua fría o helada. El cambio repentino de temperatura también puede ayudar a prevenir grietas al momento de pelarlos.

No cocines muchos huevos a la vez

Si necesitas cocinar una gran cantidad de huevos, hazlo de dos o tres a lo largo del día. Abarrotar la olla con demasiados huevos incrementará las posibilidades de que se rompan al pelarlos. Deben tener espacio suficiente para moverse en el agua hirviendo. Si se comprimen, se rompen.

Prueba cocinarlos al vapor

Algunos cocineros han descubierto que al cocerlos al vapor disminuyen las grietas en los huevos. No sólo eso, sino que pelarlos resulta mucho más sencillo. Puedes hacer la prueba con los utensilios y los electrodomésticos que tengas en casa y, si quedas satisfecho, a partir de ese momento cocerlos al vapor.