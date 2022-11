Seguramente quienes trabajan en la locución, u otros empleos en los que expresarse de forma clara es indispensable conocer algunos trucos para despertar con la voz menos rasposa. Pero si tú no sabes cómo aclarar tu garganta, estos consejos te serán de gran ayuda.

El caso es que comenzar el día con la voz cavernosa puede alterar todos tus planes así que debes hacer lo posible por solucionarlo. Deshacerte de esa capa de mucosa que se acumula en las cuerdas vocales no es fácil, pero por suerte hay muchos consejos interesantes y efectivos para acelerar la recuperación de esta zona, logrando que tu voz suene con la misma nitidez de siempre.

Cómo despertar con la voz menos rasposa

Antes de irte a dormir, evitar el consumo de alcohol y tabaco, ya que son dos de las principales causas de esta problemática. Pero si el daño es irreversible, entonces tienes que centrarte en esta serie de recursos básicos para aclarar tu voz.

Pues, antes de levantarte de la cama, cuando aún estás casi levantándote, comienza a hablar en voz alta aunque estés sólo y nadie te escuche. Intenta modular todo lo posible cada una de las letras que enuncies, para de esa forma calentar esta región e ir eliminando la mucosa. Notarás que poco a poco vuelve el tono natural de tu voz. Cantar en la ducha aprovechando la humedad ambiental también es útil.

Beber agua caliente tan pronto sales de la cama te asegurará que las cuerdas vocales no queden resecas más de lo habitual, y si luego disfrutas de un café caliente la combinación de ambos líquidos eliminará la flema y todos los demás fluidos acumulados en la garganta. Aquellos a los que no les gustan el café pueden reemplazarlo con un té con limón o un vaso de agua tibia con el zumo obtenido de ese cítrico.

Por el contrario, tienes que dejar la leche tibia de lado, ya que por su consistencia más bien espesa no ayudará con la limpieza vocal. Mientras tanto, si vas a comer algo, procura que no sea un alimento sólido sino más bien cremoso, para que no raspe contra la zona.

Tararear camino a la oficina hará que tu voz se despierte por el vibrar las cuerdas vocales, así que no dejes de hacerlo en ningún momento. Hazlo en repeticiones de unos 30 segundos, dejando descansar la garganta por otros 30 segundos antes de volver a realizar este truco.