Los trucos para conseguir el ‘eyeliner’ alado del que todo el mundo habla

Un buen maquillaje es tan importante como un buen peinado, y cada vez son más quienes prestan atención a las tendencias que imponen las famosas a nivel internacional. Tal vez sea por eso que nos preguntamos cómo conseguir el eyeliner alado del que todo el mundo habla.

Este truco de belleza es imprescindible si quieres lograr un efecto lifting que no deje a nadie indiferente cuando te vean llegar. Básicamente, se trata del look elegante y sofisticado que mostró Gigi Hadid en el desfile primavera/verano 2023 de Versace. Y todos quieren copiarlo. Te contamos cómo hacerlo?

¿Qué es el eyeliner alado?

Hablamos de un delineado clásico pero con una pequeña diferencia que lo vuelve encantador. Tienes que destacar el rabillo ascendente sobre el resto del ojo, con el objetivo de realzar la mirada y que los demás se sorprendan.

Es una opción interesante para aquellas mujeres que quieren transmitir un carácter fuerte y una personalidad decidida.

¿Cómo conseguir este maquillaje?

Si quieres parecerte a la propia Gigi Hadid o a la mismísima Olivia Wilde, solamente necesitarás un eyeliner líquido y una horquilla. Pinta el triángulo que se forma en la apertura de esta última con el cosmético que hayas elegido para la ocasión y, al finalizar, colócala en el extremo del ojo para que quede marcado un rabillo ascendente que será el protagonista de tu maquillaje.

Si no dispones de una horquilla, puedes reemplazarla con una tarjeta de débito o de crédito. Ponla sobre el extremo externo del ojo, justo en diagonal a éste, y ve dibujando una línea firme con el delineador hasta alcanzar la longitud deseada. Retoca si hace falta.

En cuanto a los colores no hay demasiadas reglas, ya que puedes optar por alternativas muy diversas. Desde colores de sombras neutros hasta los más vibrantes pueden combinar bien con el outfit que hayas escogido para ese evento. Todo es cuestión de gustos.

Como sabes, el eyeliner resalta toda mirada y por esto es genial que haya diversos tipos. Si te pasas demasiado entonces puede verse muy exagerado y no quedará bien. Es un maquillaje algo delicado que si no sabe hacer correctamente, entonces debes empezar desde abajo para que no quede recargado.

Lo mejor, especialmente si sale un tipo de maquillaje para el ojo nuevo, es que vayas a un profesional para que te pueda explicar el paso a paso y así quedará realmente como es. ¡Quedará estupendo!