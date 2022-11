Ilumina tu mirada con estos eyeliners de colores disponibles en Amazon

Hay muchas personas que adoran maquillarse, algunas porque disfrutan del proceso y de la creatividad que les permite explotar, otras porque tapan las imperfecciones… Sea por lo que sea, cada vez más personas quieren adentrarse en el mundo beauty, sin embargo, al principio es bastante complicado ya que existen miles de técnicas y de productos.

En primer lugar, se debe saber con qué tipo de piel cuentas, ya que esto determinará cuáles son aquellos formatos que van mejor. Para aquellas que son grasientas, lo mejor son los que se encuentran en formato polvo y de muy larga duración, así como resistentes al agua. Sin embargo, para las secas, siempre es recomendable utilizarlos en crema y más hidratantes, mientras que para las mixtas, depende la zona, irán mejor unos u otros. Este tipo de dermis es probablemente una de las más complicadas, ya que debes probar distintas fórmulas hasta encontrar la perfecta.

Los básicos que no pueden faltar en tu set son la base, la máscara de pestañas, el colorete, las paletas de sombra de ojos, un rotulador o lápiz para las cejas, los polvos para sellar, el corrector, un buen pintalabios, el highlight o iluminador, el bronceador y el contouring.

Para lograr un buen maquillaje es fundamental tener mucho cuidado con el proceso. Esto implica una buena preparación de la piel, que consiste en eliminar la suciedad y células muertas del rostro con un gel limpiador, aplicar crema hidratante y protección solar. Estos dos últimos productos son imprescindibles en todo tipo de pieles: en las secas para aportar la hidratación, mientras que en las grasas o mixtas ayudará a regular la producción de sebo y aguantarán mucho más tiempo tus creaciones. La crema solar, por su parte, ayudará a evitar la aparición de manchas provocadas por los rayos UV, así como las arrugas.

Por último, queremos destacar que el maquillaje debe estar en buen estado. Es decir, no debe estar caducado pero, ¿cómo sabemos que no se ha pasado de fecha? En el envase aparecerá el símbolo de una tarrina o bote con un número y una «M» al lado, que indicará el tiempo en el que se podrá utilizar una vez abierto. Si sigues empleando alguno que haya vencido esa fecha, podrá dar reacciones alérgicas o propiciará la aparición de acné. Además, respecto a esto último, nos sentimos en la obligación de desmentir que la base y el resto de artículos no causan la aparición de comedones o espinillas. La causa de esto es el no desmaquillarse antes de dormir, ya que las bacterias proliferan con mayor facilidad.

Si estás buscando un set de delineadores variados pero de gran calidad, entonces este es el tuyo. Incluye un total de 12 eyeliners de colores muy variados: blanco, 4 tonos de rosa distintos, azul claro, azul oscuro, morado, marrón, naranja, amarillo y verde. De esta forma, podrás combinarlos entre ellos y crear auténticas obras de arte multicolor, o, por el contrario, podrás utilizar únicamente uno de ellos para dar más potencia a tu makeup. ¡Encontrarás el que necesitas gracias a la gran variedad!

Se tratan de unos delineadores con acabado mate, súper resistentes y pigmentados, de secado rápido y waterproof, lo que hará que se mantenga en tu párpado perfecto durante horas. Esto es perfecto para una larga jornada laboral, una larga noche de fiesta o para el verano, ya que tendemos a sudar más y las pieles grasas desprenden más sebo, lo que hace que se acabe corriendo todo el maquillaje.

La punta es de fieltro y es muy precisa, ideal para realizar diseños muy pequeños o con líneas finas. Es apto para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles, y podrás usarlo como delineador así como sombra de ojos.

Para un buen resultado debes agitar el rotulador antes de usarlo, de esta forma, conseguimos mezclar e integrar de nuevo todos los ingredientes de la fórmula. Además, deberás esperar unos 2 o 3 minutos antes de abrir el ojo, de lo contrario, el producto no se habrá secado y podría estropear el look. ¡Deja a todos alucinando con los mejores maquillajes!

Nada mejor para crear un increíble lookazo que terminarlo con un buen eyeliner, y más si se trata de uno de los 8 colores de Beauty Searcher. Este pack incluye uno blanco, verde, amarillo, naranja, azul, morado y dos tonos de rosas. Si algo destaca de estos productos es que tienen un acabado neón brillante para una mirada intensa y profunda. Son súper pigmentados y vibrantes, se verán preciosos bajo la luz del sol, ¡pero si se trata de rayos o luz UV brillarán!

Los delineadores están hechos con una fórmula altamente resistente y de rápido secado que se mantendrá fija a pesar de todo. ¡Ponlos a prueba!

Son aptos para todo tipo de pieles, las secas, grasas, mixtas y sensibles. Además, disponen de una punta de fieltro que hace mucho más fácil el trazo, incluso aquellos que son más finos. Se desliza por el párpado con mucha facilidad, esto es muy positivo, ya que podrán usarlos todas las personas que quieran, ¡hasta las que no tienen mucha práctica! Utilízalo para tus noches más fiesteras, para trabajar, para una tarde con amigos o para tu look de navidad.

A un buen maquillaje nunca le puede faltar brillo. Es por eso que te traemos este set de delineadores, que completarán tu makeup. Se trata de un pack de 10 eyeliners de colores con purpurina que aumentarán el nivel de tu diseño. Incluye 5 tonos distintos: blanco, plata, cobre, rosa y dorado. ¡Seguro que encontrarás el perfecto!

Son súper pigmentados y lo resiste todo, incluso a las noches más locas. Luce una increíble mirada gracias a los colores vibrantes, ¡no podrán dejar de observarte! Están hechos con una fórmula única que hace que no se sienta pesado en el párpado, no cuartee y se deslice sobre la piel.

Su aplicador es similar al de un pintauñas, por eso recomendamos que manches una brocha muy fina y precisa con el productos y te hagas las líneas con esa misma ya que dejarán un mejor acabado. Además, con este producto tendrás 2 en 1, ya que también lo podrás usar como sombra de ojos. Utilízala para practicar distintas técnicas, como los cut crease, colocarlo en el lagrimal para añadir un punto de luz, podrás aplicarlo también a toques con el dedo para un acabado más natural y sin tanta pigmentación… ¡Explora tus límites!

