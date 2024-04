La siesta perfecta, según Harvard: así debes hacerla

En muchos países del mundo existe este hábito que consiste en tomarse un descanso de la rutina después del mediodía para «recargar pilas». Por ejemplo, en Japón, el quedarse dormido entre cinco minutos y una hora lo llaman «inemuri». Los japoneses incluso pueden echarse una siesta en espacios públicos y eso no será mal visto como sí podría pasar en otras culturas. En España es total tradición, pero ¿sabrías decirnos cómo es la siesta perfecta, según Harvard? Veamos qué características debe tener esta práctica.

Para ello vamos a basarnos en una investigación realizada en conjunto por científicos de la Universidad de Murcia y del hospital Brigham and Women’s Hospital, vinculado a la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard.

Estos expertos se preguntaron, como muchos de nosotros, cómo es la siesta ideal, cuánto tiempo debería durar y qué condiciones debería cumplir. Todo esto, a fin de que el sueño abreviado no sea perjudicial para la salud sino todo lo contrario.

Así es la siesta perfecta: ¿Qué dicen los especialistas?

En su informe «Mediadores del estilo de vida de asociaciones entre siestas, obesidad y salud metabólica», los investigadores concluyen que «las personas que duermen siestas de 30 minutos o más tienen índices de masa corporal más altos y son más propensos a tener síndrome metabólico. Es decir, a desarrollar problemas cardiovasculares y diabetes». En otras palabras, la primera condición que deberían cumplir las siestas es ser cortas. No más de media hora.

Tras analizar los datos de más de 3.000 adultos de regiones mediterráneas, constatando los efectos de las siestas cortas y largas en cada uno de ellos, pudieron comprobar que dormir más de media hora de siesta al día se relaciona con un incremento del riesgo de «obesidad, tensión arterial alta y síndrome metabólico».

En declaraciones a la prensa, explicaron que «todavía hay muchos aspectos desconocidos en la relación entre la siesta y la salud metabólica». Esto, incluso cuando numerosos ensayos han concluido que dormir la siesta todos los días puede favorecer la calidad del sueño nocturno, mejorar las funciones cognitivas del individuo y los procesos metabólicos. Las primeras evidencias sugieren que descansar por la tarde es buena idea, pero con moderación.

El estudio, publicado en la revista Obesity, hace hincapié en la comparación entre sujetos que duermen siestas de 30 minutos o más con aquellos que duermen menos o directamente no duermen a mitad del día. La información arrojada por los equipos de Big Data no deja lugar a dudas, y establece que, si dormimos demasiado tras el almuerzo, independientemente del sitio donde lo hagamos, tendremos una mayor probabilidad de sufrir una de estas patologías.

Quienes no duermen o duermen poco la siesta, presentan una menor predisposición a enfermedades de las que una tensión arterial elevada suele ser síntoma. Por lo tanto, se puede afirmar que no todas las siestas son iguales. Marta Garaulet, de la Universidad de Murcia, destacó que hay varios factores que influyen directamente como «la duración», o «dormir la siesta en el sillón o en la cama». Ante la duda lo mejor es descansar poco pero cómodos, en la cama.

Entonces, ¿cómo es la siesta perfecta según Harvard?

Los científicos de Harvard coinciden con las apreciaciones de la Clínica Mayo, que en su momento ya advirtió que debemos intentar hacer siestas de solamente 10 o 20 minutos ya que, cuanto más tiempo duermas, más probable es que te sientas atontando después. Y a eso se le suman todos los riesgos para tu salud.

Por otro lado, procura dormir la siesta a primera hora de la tarde. Tomar una siesta después de las tres de la tarde puede llegar a interferir con el sueño nocturno. Crea un ambiente de descanso, durmiendo en un entorno oscuro y tranquilo. La temperatura debe ser templada y las distracciones, las menos que sea posible.

Todo esto, en simultáneo, con las necesidades y requerimientos propios de cada cuerpo en cuanto al tiempo de descanso. No a todos nos hace falta descansar durante el día, o no al menos hacerlo como una rutina. Por eso debes buscar tu propia adopción de la siesta. Eso sí, asegurándote de que no sea muy larga.

Siesta de fin de semana

Hay quien entre semana no tiene tiempo de hacer tales siestas a mediodía. Por esto dejan el fin de semana para tal menester. Ahora bien, diversos estudios indican que ello no sustituye, en ningún caso, al descanso del horario entre semana.

Así que es importante descansar y dormir una media de 7 horas, algunas personas necesitan más y otros menos, pero en si es menos de estas horas ya no es recomendable. Si te cuesta conciliar el sueño hay prácticas para llegar a ello como son diversos hábitos que debes interiorizar: ir siempre a dormir a la misma hora, levantarse también a la misma hora, cenar menos y nada copioso y realizar ejercicio dejando fuera el estrés.