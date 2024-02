Se dispara la diabetes en España: en 6 años habrá un 20% más de casos

Fact checked

La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre.

Más de un millón y medio de personas sufre diabetes sin diagnosticar en España, y según las estimaciones de la Federación Española de Diabetes (Fede), los casos habrán aumentado un 20% en 2030 y un 45% en 2045 como consecuencia de los cambios generalizados en la alimentación y el estilo de vida.

El presidente de Fede, Juan Francisco Perán, ha señalado que uno de cada siete españoles convive con esta enfermedad que tiene una prevalencia del 14,8%, la segunda más alta de Europa, y donde la adherencia al tratamiento es clave para reducir complicaciones como retinopatía diabética, afecciones cardiovasculares y enfermedad renal.

No le des la espalda a la diabetes

El informe, enmarcado en la campaña No le des la espalda a la diabetes, hace una llamada de atención a las administraciones en la puesta en marcha de programas de educación y prevención de esta enfermedad, para que el paciente sea adherente al tratamiento, se reduzcan las complicaciones y disminuya el gasto sanitario.

Perán ha subrayado que la diabetes es una enfermedad crónica, por lo que la adherencia debe ser constante, «con el fin de mantener al paciente fuera de peligro durante el mayor tiempo posible», y ello se consigue con una educación diabetológica «continuada en el tiempo y de calidad».

Desde Fede se propone que para impartir la educación diabetológica habría que tener enfermeras acreditadas y especializadas que darían la formación en Atención Primaria y en atención hospitalaria.

También se pide a los laboratorios que sean un «agente activo» con educadores especializados que den formación a los pacientes sobre el uso de los dispositivos, que deben de ser siempre de máxima calidad.

Según datos del Observatorio de Adherencia al Tratamiento, el 50% de las personas con patologías crónicas no son adherentes a los tratamientos, ocupando estos pacientes una de cada dos citas en Atención Primaria.

De conseguir esa adherencia, ha dicho Perán, se reducirían a la mitad las consultas en los centros de salud.

Precisamente los pacientes con diabetes se encuentran entre quienes más abandonan los tratamientos. Según Fede, entre el 50 y 70% toma su medicación con regularidad, mientras que el resto deja de tomarla en los dos primeros años tras el diagnóstico.

Esta falta de adherencia a los tratamientos de pacientes crónicos tiene un impacto de 125.000 millones de euros al año en hospitalizaciones, urgencias y visitas ambulatorias evitables.

En 2021, en España se destinaron más de 14.000 millones de euros para paliar las complicaciones en diabetes, lo que supuso un promedio de 3.000 euros por persona.

Un adecuado control de la patología, según el informe de Fede, podría suponer una reducción del 8,7% del coste total generado por la diabetes en el sistema sanitario.

Según este estudio, el número de personas con diabetes en España se ha incrementado un 45% desde 2011, cuando la prevalencia era del 6,5% y el número de personas con esta patología no llegaba a los tres millones. Hoy la cifra de pacientes diagnosticados supera los cinco millones.

El informe concluye con una apuesta por la concienciación pública, la mejora en la detección y la atención temprana a esta enfermedad y reprocha a las administraciones la carencia de programas de educación y formación dirigidos a estos pacientes.