Probé a ordenar mi casa con del método sueco de la muerte y los resultados han sido increíbles

El método sueco de la muerte de ordenar la casa es uno de los más populares que existe, los resultados son impresionantes. Esta tendencia al orden supone un cambio exterior e interior que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Habrá llegado el momento de volver a la rutina y para poder hacerlo, nada mejor que poner en práctica un método que puede cambiarlo todo. La digna sustituta de Marie Kondo como tendencia en ordenación y decoración de la casa, la autora de este nuevo método promete revolucionarlo todo.

Desde Suecia nos presenta una forma de ordenar nuestra casa para dar con unos resultados increíbles que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar en unos días en los que podemos preparar nuestra casa para esta nueva etapa. Empezamos un ciclo que debemos empezar a considerar de una manera muy distinta. Con algunas novedades que debemos poner en práctica y que quizás hasta ahora habías tenido en cuenta. Toma nota de un método que realmente funciona.

Los resultados de este método son increíbles

Margaret Magnusson es la autora de este método de ordenar de la muerte sueco. Según se presenta en su web: «Margareta Magnusson tiene, en sus propias palabras, entre 80 y 100 años. Nacida en Suecia, ha vivido en todo el mundo. Margareta se graduó en el Beckman’s College of Design y su arte se ha expuesto en galerías desde Hong Kong hasta Singapur. Tiene cinco hijos y vive en Estocolmo. Es autora de The Gentle Art of Swedish Death Cleaning y The Swedish Art of Aging Exuberantly».

Por lo que cuenta con una amplia experiencia en el mundo del arte y de la ordenación, autora de uno de los libros más vendidos entre aquellos que quieren ordenar su vida, nada mejor para hacerlo que empezar a prepararse para dar un giro radical a un cambio en la casa.

La depresión de volver a la rutina o las ganas de empezar desde cero para conseguir vivir en un entorno mucho más ordenador y en paz, nos puede llevar a cumplir con estas premisas que debemos empezar a incorporar a nuestro día a día, así es el método de Magnusson que se está imponiendo en Europa.

Así es el método sueco de ordenar la casa llamado de la muerte

El nombre de este método y su filosofía se presenta en el libro de Margaret Magnusson que nos trae una nueva visión de ordenar nuestra casa. Una manera que se distingue de las demás y que promete enseñarnos cómo hacer que cualquier habitación de la casa quede perfectamente organizada.

Según explica el libro que da nombre a este singular método: «En Suecia hay un tipo de ordenación llamada döstädning, dö significa «muerte» y städning significa «limpieza». Este sorprendente y vigorizante proceso de limpieza de pertenencias innecesarias se puede emprender a cualquier edad o etapa de la vida, pero debe hacerse más temprano que tarde, antes de que otros tengan que hacerlo por usted. En The Gentle Art of Swedish Death Cleaning, la artista Margareta Magnusson, con humor y sabiduría escandinavos, instruye a los lectores a abrazar el minimalismo. Su método radical y alegre para poner las cosas en orden ayuda a las familias a abordar conversaciones sensibles y hace que el proceso sea edificante en lugar de abrumador. Margareta sugiere de qué pertenencias puedes deshacerte fácilmente (ropa sin usar, regalos no deseados, más platos de los que nunca usarías) y cuáles podrías querer conservar (fotografías, cartas de amor, algunos de los proyectos de arte de tus hijos). Excavando en el cobertizo de herramientas de su difunto esposo y en su propio cajón secreto de vicios, Margareta introduce un elemento de diversión en una tarea potencialmente desalentadora. A lo largo del camino, los lectores obtienen una visión de su vida en Suecia, y también se sienten más cómodos con la idea de dejar ir».

Siguiendo en la línea de lanzarse hacía el minimalismo, dejando a un lado aquello que realmente no usamos y que sólo ocupa espacio en nuestra casa. Con este sistema conseguimos deshacernos de esas cosas que acumulan polvo, pero no nos son útiles, pero cuidado, también nos afectará a nuestras emociones.

Una buena limpieza obliga a la persona a enfrentarse con ella misma, ese plato de pizza que nos regalaron en su día y que realmente no hemos usado nunca porque no nos gusta ese plato o no lo preparamos en casa, puede recordarnos a ese momento en el que llegó ese regalo. Una batalla a través de los recuerdos y las emociones, que nos traerá una casa más limpia y una mente más clara.