La guía de 6 pasos para guardar tu ropa de invierno con el método Marie Kondo

La primavera está a la vuelta de la esquina y con ella llega el momento de cambiar el armario y guardar la ropa de invierno. Pero, ¿cómo hacerlo de forma ordenada, práctica y que nos aporte alegría? La respuesta la tiene Marie Kondo, la gurú japonesa del orden que ha revolucionado el mundo con su método KonMari.

Gracias a este método podemos lograr no solo guardar la ropa de invierno de forma ordenada sino también, deshacernos de aquella que sabemos que ya no usaremos más. Descubramos todo sobre el método de Marie Kondo para guardar la ropa de invierno.

Guía de Marie Kondo para guardar la ropa de invierno

Este método se basa en conservar sólo aquello que nos hace felices y deshacernos de lo que no, agradeciendo su servicio. Además, nos enseña a organizar y almacenar la ropa de forma que ocupe menos espacio y sea más fácil de encontrar. Si quieres saber cómo aplicar el método KonMari a tu ropa de invierno, sigue estos pasos:

Paso 1: Revisa tu ropa de invierno y quédate solo con lo que te provoca alegría

Antes de guardar tu ropa de invierno, es importante que hagas una revisión de lo que tienes y decidas qué quieres conservar y qué no. Para ello, saca toda tu ropa de invierno del armario y ponla sobre la cama o el suelo. Luego, toma cada prenda en tus manos y pregúntate si te provoca alegría. La alegría es una sensación de felicidad, satisfacción y conexión con la prenda. Si la respuesta es sí, guárdala en una pila. Si la respuesta es no, agradécele por lo que te ha aportado y ponla en otra pila para donarla, venderla o reciclarla. Haz lo mismo con todos tus accesorios de invierno, como guantes, bufandas, gorros, etc. Al final, te quedarás solo con la ropa de invierno que te gusta y te hace sentir bien.

Paso 2: Limpia y repara tu ropa de invierno antes de guardarla

Una vez que hayas seleccionado la ropa de invierno que quieres conservar, es importante que la cuides y la prepares para guardarla. Para ello, lava o limpia en seco todas las prendas, según las instrucciones de la etiqueta. Así evitarás que se acumulen manchas, olores o polvo que puedan dañar la ropa o atraer insectos. También revisa si hay botones sueltos, cremalleras rotas, agujeros o descosidos y arréglalos o llévalos a un profesional. De esta forma, expresarás gratitud por la ropa que te ha abrigado durante el invierno y la mantendrás en buen estado para el próximo año. Eso sí, asegúrate de que la ropa esté completamente seca antes de guardarla, para evitar que se forme moho o humedad.

Paso 3: Organiza y guarda tu ropa de invierno en el armario de forma vertical

El siguiente paso es organizar y guardar tu ropa de invierno en el armario de forma que ocupe menos espacio y sea más fácil de ver y acceder. Para ello, el método KonMari recomienda doblar la ropa de forma vertical, en forma de rectángulo, y colocarla en cajones o cajas, de forma que quede en pie y no apilada. Así, podrás ver de un vistazo todo lo que tienes y sacar lo que necesites sin desordenar el resto. Para doblar la ropa de forma vertical, sigue estos pasos:

Extiende la prenda sobre una superficie plana, con el frente hacia arriba.

Dobla la parte inferior hacia arriba, dejando unos centímetros de espacio en la parte superior.

Dobla de nuevo la parte inferior hacia arriba, hasta que el rectángulo tenga el tamaño adecuado para caber en el cajón o la caja.
Coloca la prenda en el cajón o la caja, de forma vertical, con el doblez hacia abajo.

Para las prendas que no se puedan doblar, como los abrigos o las chaquetas, el método KonMari recomienda colgarlas en perchas, de forma que queden alineadas y ordenadas. Para ello, sigue estos consejos:

Usa perchas del mismo tipo y color, para crear uniformidad y armonía.

Cuelga las prendas más largas y pesadas a la izquierda y las más cortas y ligeras a la derecha , creando una línea ascendente. Así, crearás una sensación de ligereza y espacio.

Agrupa las prendas por categoría y color, de forma que sea más fácil encontrar lo que buscas.

Paso 4: Mueve la ropa de invierno a la parte menos accesible del armario y deja la de primavera a la vista

El último paso es mover la ropa de invierno a la parte menos accesible del armario y dejar la de primavera a la vista y al alcance. De esta forma, te adaptarás al cambio de estación y tendrás más fácil elegir tu ropa cada día. El método KonMari no recomienda guardar la ropa de invierno fuera del armario, como en el garaje o el sótano, porque puede deteriorarse o perderse de vista. En su lugar, sugiere guardarla en los estantes o cajones más altos o al fondo del armario, donde no moleste pero siga estando presente. Así, podrás ver todo lo que tienes durante todo el año y no olvidarte de nada. Por el contrario, la ropa de primavera debe estar en los estantes o cajones más bajos o al frente del armario, donde sea más fácil de ver y coger. Lo mismo se aplica a los accesorios, como los sombreros, las gafas de sol o los pañuelos.

Paso 5: Dobla, comprime y almacena tu ropa de invierno

Para que tu ropa de invierno ocupe menos espacio y se conserve mejor, puedes usar algunos trucos para doblarla, comprimirla y almacenarla. Por ejemplo:

Usa cubos o bolsas de tela transpirable para guardar la ropa en un estante superior. La ropa necesita respirar y un almacenamiento transpirable también reduce las arrugas. También puedes presionar o desinflar las prendas de punto voluminosas para guardarlas en un espacio más compacto. No olvides etiquetar los cubos o bolsas que puedan estar demasiado altos para verlos, para que sepas qué hay en cada uno.

Usa cubos o bolsas de tela transpirable para guardar la ropa en un estante superior. La ropa necesita respirar y un almacenamiento transpirable también reduce las arrugas. También puedes presionar o desinflar las prendas de punto voluminosas para guardarlas en un espacio más compacto. No olvides etiquetar los cubos o bolsas que puedan estar demasiado altos para verlos, para que sepas qué hay en cada uno.
Usa bolsas al vacío, que reducen el volumen de la ropa y la protegen del polvo, la humedad y los insectos. Puedes guardar las bolsas al vacío debajo de la cama, en el altillo o en un armario auxiliar. Solo tienes que doblar la ropa usando el pliegue KonMari y, si usas bolsas de almacenamiento, presionar hacia abajo para eliminar el aire y hacerlas aún más pequeñas.

Paso 6: Busca opciones alternativas para guardar la ropa de invierno

Si después de seguir estos pasos, todavía no tienes suficiente espacio en el armario para guardar tu ropa de invierno, puedes buscar opciones alternativas que se adapten a tu espacio y a tus necesidades. Algunas ideas son:

Usar cajas o maletas, que también sirven para guardar la ropa de forma ordenada y segura. Puedes etiquetar las cajas o maletas con el contenido y guardarlas en lugares poco usados, como el trastero o el armario de la entrada.

que también sirven para guardar la ropa de forma ordenada y segura. Puedes etiquetar las cajas o maletas con el contenido y guardarlas en lugares poco usados, como el trastero o el armario de la entrada. Usar un perchero o un burro , que puedes colocar en un rincón de tu dormitorio o en otro lugar de la casa. Así, podrás colgar los abrigos o las chaquetas que más uses y tenerlos a mano. Puedes decorar el perchero o el burro con luces, plantas o accesorios para darle un toque personal.

Estas son algunas opciones alternativas para guardar la ropa de invierno, pero lo importante es que elijas la que mejor se adapte a tu espacio y a tu estilo de vida. Lo esencial es que cuides tu ropa y la guardes de forma que te aporte alegría y orden.