La mejor forma de ordenar los bolsos, lo dice la gurú del orden Marie Kondo

Mantener accesorios y ropa bien organizados no sólo es importante porque muchos vivimos en apartamentos pequeños si no porque nos da paz. Además, se ha demostrado que la forma en la que disponemos de los elementos que usamos a diario impacta directamente en nuestro estado de ánimo. ¿cuál es el modo ideal de ordenar los bolsos según Marie Kondo?

La autora, empresaria y consultora japonesa tiene una teoría, entre tantas otras, para ordenar los bolsos de una manera «perfecta». Ofreciendo algunas claves básicas que forman parte de la técnica KonMari, tú también podrás aprovechar para reorganizarlos. Gracias a este método lograrás ganar metros cuadrados para sentirte más aliviado o para guardar más cosas en el armario.

Así debes ordenador los bolsos

Si eres de los que acumulan bolsos aún sin tener del todo claro cuándo utilizarlos, primero debes deshacerte de aquellos que casi nunca forma parte de tu outfit, independientemente de la razón. Muchas veces, no hay un motivo concreto por el que un bolso no suele ser incluido en los looks. Aún así, debes descartarlos.

Lo siguiente es recurrir al sistema de módulos. Si tu armario ya los posee te facilitará la tarea, pero si no los posee no te preocupes Puedes comprar divisiones para armarios en las tiendas. Éstas se instalan en cuestión de segundos y aumentan tus posibilidades. Tienes que poner los bolsos tan cerca del calzado como sea posible, para que combinar zapatos y accesorios no te lleve tiempo.

Otra sugerencia es que los ordenes por temporada, uniendo los de invierno con los de invierno y los de verano con los de verano. Por definición, los bolsos de invierno son de mayor tamaño. Puedes meter los de verano que no uses tanto dentro de los de invierno.

Finalmente los bolsos de la temporada actual deberían estar siempre a mano, colgando un perchero de pared para que así luzcan. Seguro que tienes alguna pared libre en la cual disponer de un perfecto para colgar allí los tres o cuatro bolsos que más utilices.

Siguiendo estos pasos, verás como es más fácil poder dejarlos correctamente y así no se estropearán allí todos apilados. Pues buena parte de que los bolsos se rompan, se deformen y se quite la piel, en especial los de polipiel, es porque no están guardados como deben. Ahora con este método y muchos otros seguro que los podrás resguardar durante más tiempo.