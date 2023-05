El colorido bolso ‘made in Spain’ que enamoraría a la Princesa Leonor

Con el paso de los años, la Princesa Leonor poco a poco está consiguiendo coger el testigo estilístico con el que ya cuenta su madre. No cabe duda de que la Reina Letizia es todo un icono en lo que a moda se refiere tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, razón por la que sus hijas tienen a la maestra perfecta a la hora de vestir y reconocer todos los códigos idóneos para los actos de agenda a los que tienen que hacer frente. Sin embargo, LOOK ha localizado un bolso que probablemente aún la heredera al trono no haya visto y que podría convertirse en su mejor aliado.

Este no es otro que el nuevo diseño mini de la marca No digas que no, el cual ha sido bautizado como Cécile y está disponible en un sinfín de colores. Si algo tiene claro la firma es el hecho de elaborar productos pensando en la funcionalidad, pero sin perder el deseo de crear algo bello, razón por la que Silvia Segura se ha puesto manos a la obra para crear un accesorio que promete marcar un antes y un después en el panorama de la moda a nivel nacional.

Y es que, con el lanzamiento de Cécile NDQN la diseñadora ha conseguido llegar a un punto de inflexión, creando un bolso multifuncional, perfecto para el verano y para la noche, pero que dará sin duda un toque de vanguardia a cualquier estilo diurno y profesional, confiriendo una personalidad única a la persona que se decida a llevarlo. Además, este nuevo diseño, con nombre de personaje de la Nouvelle Vague, es moderno y clásico a partes iguales, razón por la que podrá solucionar cualquiera de tus looks al ser un imprescindible que no puede faltar en tu armario de cara a los próximos meses.

Dentro de las cualidades que más destacan de este bolso está su tamaño. Se trata de un complemento pequeño pero con capacidad suficiente para recopilar todo lo esencial para el día a día sin que llegue a ser incómodo. También llama la atención su acabado colorista como opción, pero atemporal si se elige un color más neutro, contando en su abanico de posibilidades con diseños que van desde el naranja hasta el negro pasando por el amarillo, el azul, el marrón, el turquesa o el metalizado para todas las personalidades. Además, también es industrial en las líneas, rígido y compacto, dando forma a outfits disruptivos y modernos, pero también a clásicos y cool. Y por último, destaca su doble asa para llevar en la mano o colgado a la altura del brazo, multiplicando así sus posibilidades. Sin duda alguna, un must que enamoraría a la hija mayor de Felipe VI y que probablemente ya esté situado en su lista de deseos como uno de los regalos estrella para su cumpleaños más especial, en el que cumplirá la mayoría de edad.