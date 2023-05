Zara saca un clon del vestido más veraniego de la Reina Letizia que nos conquistó a todas

Zara no ha dudado en repetir la fórmula del éxito, con un clon casi exacto del vestido más veraniego de la Reina Letizia que nos conquistó a todos. La Reina Letizia no duda en romper las reglas, es una mujer de su tiempo que se ha atrevido a lucir un vestido corto de lo más favorecedor. No hay edades para una prenda que la pueden llevar sus hijas a los 18 años o ella misma a los 50. Este es el vestido veraniego para todas las edades para lucir como una Reina.

El clon del vestido más veraniego de la Reina Letizia está en Zara

La Reina Letizia es la máxima embajadora de la ropa española, tanto ella como sus hijas, la infanta Sofía y la Princesa Leonor no dudan en apostar por prendas hechas en nuestro país. Son, en su mayoría, prendas y complementos al alcance de todas, demostrando que no hay que gastar una fortuna para vestir bien.

En sus últimas vacaciones en Palma de Mallorca, un destino habitual para la familia real, Letizia sorprendió con un vestido que podía haber sacado del armario de Leonor. Nos demostró que no hay edades para ninguna prenda y lucir espectacular por las calles de una ciudad que podría ser la nuestra este verano.

Es un vestido tipo camisero. Este tipo de corte permite lucir bien, al ser fluido y elegante. La parte de arriba parece una blusa que queda perfectamente ajustada al cuerpo. Una oportunidad de apostar por la feminidad más auténtica de la mano de una prenda de Zara con la que triunfar.

Tiene un cinturón. Una de las piezas fetiche del armario de Letizia son los cinturones, en este caso, el propio vestido ya lleva uno que permite que se ajuste al cuerpo. De esta manera se genera una cintura de avispa que tal como vemos en la reina, queda muy bien a su edad o a la de sus hijas.

El estampado ideal para lucir bronceado y el hecho de que sea un vestido corto son los otros elementos destinados a triunfar. Podrás lucirlo con unas buenas alpargatas para ganar centímetros sin renunciar a la comodidad o conseguir un aspecto de lo más deportivo y cómodo de la mano de unas zapatillas o elegante, con unas sandalias. Todo es posible con este vestido que se vende en Zara por 35 euros.