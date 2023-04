La Reina Letizia (50) volvía al trabajo esta semana tras su aparición por sorpresa en Chinchón junto a sus hijas y el Rey Felipe VI (55), con motivo del 60 aniversario del Vía Crucis viviente de la localidad madrileña; primero en el Ateneo de Madrid por la celebración de su bicentenario, y, este jueves, en una nueva cita con el Tour del Talento en Córdoba. Así, nuevamente, la monarca ha copado todos los titulares de la crónica social por sus estilismos y, en concreto, por el descuido en uno de ellos que se cobró como un nuevo momento tierra trágame de la Reina.

Para acudir a la institución cultural privada ubicada en Madrid, Doña Letizia escogió una prenda de punto de la firma Galcon. Se trata de un vestido azul marino con estampado floral, de corte midi y mandas tres cuartos, valorado en más de 200 euros, que, con los flashes de los cámaras allí presentes, dejó al descubierto su ropa interior.

Pero esta no es la primera vez que los flashes le juegan una mala pasada a la consorte, ni tampoco que se convierte en protagonista del acto más allá de su presencia como esposa del Rey o prescriptora de estilo. Sin ir más lejos, el pasado 6 de enero, durante la tradicional Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid, Doña Letizia fue noticia por acudir al evento vestida prácticamente igual, aunque sin saberlo, claro, que la Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández (66). Ambas lucieron un vestido en rojo vino con capa y/o abrigo negro. Concretamente, Letizia sorprendió con un vestido de tubo, de Felipe Varela, que consta de un cuello redondo con detalles de encaje en el escote, las mangas y la falda, a conjunto con una capa de piel, de Carolina Herrera, similar al abrigo corto que había escogido un año atrás.

Y lo mismo ocurrió durante la entrega de los Premios Reina Letizia 2021 que se celebraron en Mérida. Entonces, la Reina Letizia apostó por un diseño black & White de Mango, valorado en 49,99 euros, sin esperarse que sería ese el atuendo que también escogería la catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, Inmaculada Vivas, para recoger su galardón. El diseño en concreto era un vestido sin mangas midi mitad blanco mitad negro, con cuello a la caja y una abertura lateral en la falda. «Son cosas que pasan», expresó entonces Letizia.

Solo un día después de protagonizar titulares dentro y fuera de nuestro país por esta coincidencia, Letizia vivió otro tierra, trágame. Aunque fue menos sonado, su look en los Premios Nacionales de Investigación 2021 no pasó desapercibido. Pues la ex periodista llegó a Barcelona con el mismo vestido que eligió para la ceremonia de bienvenida que le ofrecieron Carlos Gustavo de Suecia (76) y la Reina Silvia (79) con motivo de su visita de Estado al país nórdico. Un diseño en color naranja, a juego con el traje que llevó la alcadesa de la ciudad Condal, Ada Colau (49), también presente en la entrega de premios.