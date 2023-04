Los estilismos de la Reina Letizia con los que se ha puesto ‘flamenca’

El alumbrado y la portada de la Feria de Abril de Sevilla se apagará este domingo y hasta el año que viene, dando así por finalizada la semana más emblemática y tradicional de la capital andaluza. Hasta allí se han trasladado desde el pasado 22 de abril, cuando tuvo lugar, previa a la inauguración del evento, la cena del pescaito, numerosos rostros de la crónica social y hasta de la realeza, como Ana Rosa Quintana (67), Victoria Federica de Marichalar (22), las influencers Marta Lozano (27) o Teresa Andrés Gonzalvo (29), y Amalia de Holanda (19), la heredera de los Países Bajos, quien ya había sido vista en varias ocasiones en la ciudad.

Gran ausente ha sido (otra vez) pese al clamor de verla lucir el traje de flamenca, una bata de cola o unos buenos faralaes, la Reina Letizia. «Me encantaría vestir de flamenca a la Reina Letizia. Le pondría un traje rojo. Es un clásico pero también tiene un punto atrevido, como ella. Creo que debería venir a conocer la Feria de Abril y vestirse. Ella es una gran embajadora de la moda española y la Feria de Sevilla supone también un lugar de relaciones a nivel mundial», expresó Letizia Roció Peralta, una de las diseñadoras más deseadas de la moda flamenca, en declaraciones para Vanitatis.

Sea como fuere y precisamente en torno a su estilo, lo cierto es que la no asistencia de Doña Letizia en la Feria de abril no la exenta de vestir con aires flamencos en sus apariciones públicas. Sin ir más lejos, esta misma semana casualmente o no, la Reina consorte de nuestro país optó por un vestido de microlunares con cut outs en las mangas de la firma sevillana Vogana, que ya usó el 12 de octubre de 2002 con motivo de la Fiesta Nacional; para la entrega del premio de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes 2022, que fue a parar a manos de Rafel Cadenas. Como calzado, la Reina llevó unos slingbacks en tono nude y tacón midi, que pertenecen a la Princesa Leonor (17).

También de lunares fue el vestido que Letizia lució en Angola durante la ceremonia en el memorial a Agostinho Neto, primer presidente del país, que precedió al recibimiento oficial en el Palacio Presidencial. Doña Letizia recuperó un vestido negro con lunares blancos firmado por el sevillano José Hidalgo que, precisamente, tiene su versión en traje de flamenca dentro de su colección Gitanos mostrada dentro de la pasarela We Love Flamenco en 2019. De manga corta, cintura entallada y falda en largo midi, Letizia estrenó este vestido en junio de 2022 en su encuentro con la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden (71), en el Palacio de La Zarzuela, con motivo de la 32ª Cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid.

E igualmente flamenco fue su elección en marzo para su asistencia, junto al Rey Felipe VI, al Congreso Internacional de la Lengua Española, en Cádiz. Y, más concretamente, para el concierto Tempo de Luz en el Gran Teatro Falla de la ciudad andaluza. Se trata de un diseño que Hugo Boss que lució en 2019 para los Premios ABC y un año después, también para la entrega del Premio Periodístico Francisco Cerecedo: un vestido de largo midi ceñido, con escote de rejilla y flecos. La Reina completó el look con unos pendientes colgantes de Tous, un bolso de mano rectangular tipo sobre y unos salones altísimos negros con abertura lateral, de Aquazzura.

Cabe recordar que fue ese día cuando se vio a los Reyes de España, saliendo de lo que dictan los formalismos, participando en una improvisada actuación en un concierto de cajones flamencos. «Vamos a cantarle a don Felipe y doña Letizia el Ali Ali O. Sus majestades, tenemos dos cajones libres», se oyó decir a uno de los miembros del concierto.