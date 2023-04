Frascos de crema: así debes reutilizarlos

Si sueles usar cosméticos, probablemente tienes en tu casa varios frascos de productos que se hayan acabado o estén por hacerlo. Normalmente, la mayoría de las personas los descarta una vez que su contenido ha desaparecido. Sin embargo, puedes darles otra oportunidad y aprovecharlos de nuevo. En este artículo vamos a explicarte cómo reutilizar los frascos de crema de forma interesante.

Son muchos los modos en los que puedes “reinventar” estos envases para que vuelvan a ser útiles y ahorres en otros objetos. Solamente necesitas algunos materiales básicos y un poco de imaginación para incluirlos en diferentes rincones de tu hogar.

5 ideas para reutilizar los frascos de crema

Cofres preciosos

Si el aspecto original de estos envases no te convence demasiado, puedes decorarlos con telas y más detalles en su superficie. Cuando finalices, habrás obtenido una especie de cofre precioso en el que guardar accesorios y bisutería para que no se pierda. Esto siempre va bien para no dejar las piezas sueltas en un cajón o en la habitación.

Organizador de especias

Mantener las especias organizadas en la cocina es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta cualquiera que ame este arte. Con un frasco de crema recuperado podrás mantener todas tus especias en orden para facilitarte el trabajo al preparar los platos. Debes poner etiquetas para saber cuál es cada una y llevarlos a la cocina. ¡Listo!

Maceteros

Puedes convertir los envases de la cosmética en terrarios colocando un abono especial para plantas pequeñas en su interior. Independientemente de cuál sea su tamaño definitivo, es un buen sitio para que inicie su vida y se desarrolle poco a poco.

Organizador de bolígrafos

Quienes tienen en casa una amplia variedad de bolígrafos saben que a veces es complicado hallar justo el que quieren. Transformando esos frascos en organizadores te asegurarás de escribir siempre con la pluma que estés buscando. Los puedes personalizar para dejar en el lugar de trabajo o bien en el que destines como despacho.

Floreros

Por último, estos envases pueden funcionar muy bien como floreros por sus medidas y la posibilidad de ver la flor en su totalidad. Solamente tienes que elegir algunas especies de temporada para que duren más, y seguir sus recomendaciones de cuidados.

Hay diversidad de maneras de transformas estos frascos y de paso hacer pequeñas manualidades en casa. lo interesante es reutilizar diversos productos para no tirarlos. En caso de deshacerte de ellos, entonces debes dejarlos en el lugar adecuado.