Decluttering: el método de moda que te ayudará a liberar espacio en casa

La organización del hogar es una tarea que requiere planificación, paciencia, dedicación y constancia. Una de las claves para lograr disfrutar de tu casa, realizar tus tareas con eficiencia y tener un descanso placentero está en el equilibrio de los espacios y la distribución de precisa de muebles. Por lo general, las personas suelen pasar varios años viviendo en el mismo lugar, lo que genera una acumulación de objetos, pertenencias, artículos y materiales que se incorporan por gusto, necesidad y funcionalidad. Sin embargo, con el paso del tiempo muchas de esas cosas pasan a ser una molestia y obstáculo. Para conocer una manera de resolver esta situación, se presentan una serie de pautas y conocimientos que te introducen qué es el decluttering para liberar espacio en casa.

Uno de los aspectos principales para lograr una casa con espacios prácticos, cómodos y agradables es generar orden. Se trata de un proceso que reconoce las pertenencias necesarias y las ubica en los sitios más funcionales según la dinámica del hogar y el grado de uso que le des a esos objetos que tienes en tu casa. Existen muchas razones y motivos por los cuales realizar jornadas y rutinas de orden del hogar, entre ellas comenzar un estilo más minimalista, prepararte para una nueva etapa en tu vida en términos familiares, laborales y vinculares, así como también generart un mejor estilo de vida. La organizadora profesional y fundadora de Urban Organyze, Laura Kinsella, sostiene: «El orden consiste en honrar quiénes somos en el presente. Muchas veces, cuando revisamos objetos e intentamos ‘hacer espacio’, nos quedamos estancados en quienes éramos en el pasado. Esto puede manifestarse como un pasatiempo, un par de pantalones que no nos sientan bien o cualquier cosa que no refleje nuestros deseos o necesidades actuales».

Qué es el decluttering y cuál es su importancia

La acción de seleccionar, ordenar y deshacerte de objetos y materiales que ya no utilizas en tu vida cotidiana presenta el término de decluttering. El sentido y valor de ordenar tu casa presenta múltiples ventajas y beneficios.

Según Budget Dumpster, los espacios libres de desorden reducen el estrés porque brindan una sensación de control y logro. A su vez, indican que sentirse menos estresado muestra tendencias a ser más productivo.

Otra de las razones que se destacan en la limpieza del desorden es obtener mayor cantidad de espacio habitable. «Los objetos que no utilizas o que no aportan valor a tu vida no deberían abarrotar tu casa. Al deshacerte del desorden de tu casa, tendrás más espacio para los miembros de tu familia y las cosas que realmente utilizas. Además, como ordenar alivia el estrés, también tendrás la cabeza más despejada», afirman en Budget Dumpster.

En Architectural Digest plantean que el decluttering no solamente persigue el objetivo de generar orden a partir de despejar o quitar de lugar las cosas que ya no necesites. Además, busca descartar y eliminar todos esos materiales que ya son un exceso.

«La idea del método es que “purifiques” tus espacios y tengas en tu hogar lo que realmente necesites o te genere un sentido de bienestar. Esto se logra categorizando las cosas que debes mantener y las que debes desechar. Por ejemplo, cosas por mantener puede ser ropa que no has usado ya sea porque necesita algún ajuste o porque simplemente la tenías olvidada, puedes darle otra oportunidad, donarla o desecharla».

Cómo aplicar el Decluttering en tu casa

Desde la Federación de Maestros de Obras sostienen respecto a los métodos de limpieza que hay varios enfoques a seguir pero su recomendación es coger tres bolsas de basura y clasificar: en una bolsa guardar los objetos que no pertenecen a dicha habitación; en otra bolsa colocar los objetos para donar o vender y en la tercera los materiales que son para tirar a la basura o reciclar.

Otra de las propuestas consiste en sacar todas las pertenencias de casa para clasificarlas. De este modo, se obtiene mayor perspectiva y claridad para dimensionar la cantidad de espacio disponible y el número de objetos que tienes para ubicar en ese ambiente.

La práctica de crear categorías, como la gran organizadora Marie Kondo, busca construir hábitos prácticos y funcionales. En este sentido, por ejemplo, puedes colocar toda tu ropa en pilas, analizar las prendas y decidir cuáles vas a conservar y qué eliges desechar o donar.

También mencionan la regla de un toque que busca una organización pausada para evitar sacar todo junto el mismo día. Elige un punto de partida en la habitación y ve repasando cada elemento. Pero una vez que hayas elegido un elemento, no lo dejes hasta que hayas decidido qué hacer con él.

Conocer qué es el decluttering para liberar espacio en casa es una información valiosa y útil para lograr mayor organización, limpieza y calma en tu vida.