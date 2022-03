En todas las etapas de la vida hay cosas buenas y malas. Cuando los hijos se hacen mayores y se van de casa, entonces puede aparecer el síndrome del nido vacío. Aparecen síntomas emocionales y físicos que se transforman en soledad, depresión y especialmente tristeza al quedarse algo más solo.

Surge en esa etapa cuando los hijos se hacen mayores pero no necesariamente ya se van fuera de casa si no que siguen en ella pero hacen la suya. Aquí aparecen los primeros síntomas y luego ya se arraigan y se desarrollan más.

Claves para superar el síndrome del nido vacío

Si estos signos de tristeza van a más entonces puede ser un problema a solventar con un especialista. Por lo general, los especialistas comentan que este síndrome es normal y puede durar sobre seis meses. Ahora bien, si esto dura más, es cuando es posible que la cosa sea más un problema a agravarse.

Aceptar que los hijos deben independizarse

Es un primer paso para superar este problema puesto que los hijos siempre deben hacer su vida.

Disfrutar de la pareja

Es el momento de hacer muchas de las cosas que no se han hecho durante años. Para disfrutar de la pareja, hacer cosas juntos.., y si uno no tiene pareja entonces de la libertad de no estar pendiente de los hijos en cada momento.

Hablar y salir con amigos

Otra cosa que se puede hacer es salir con amigos porque es la mejor manera de desahogarse y también de conocer las experiencias de los demás con sus hijos, puesto que esto puede ayudar mucho más.

Relajarse

Lo ideal es poder relajarse, haciendo lo que uno quiere en cada momento, yendo al gimnasio, saliendo y relacionándose.

Contacto con los hijos

Es bueno tener un contacto con los hijos pero sin exagerar, querer saber qué hacen en cada momento, no es nada bueno.

Consejos