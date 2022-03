De entre las diferentes redes sociales, Instagram es una de las que más crece en estos meses. La usamos para infinidad de acciones, principalmente para compartir fotografías, mensajes y muchos otros contenidos que se suelen viralizar. Entre sus diversas funciones está cómo saber si me han bloqueado en Instagram.

Porque cada vez hay más personas que bloquea a otra sea por un mal comentario o por haber colgado un contenido que no nos ha sentado bien.

Descubre cómo saber si me han bloqueado en Instagram

Un primer paso es saber buscar al usuario por su nombre dentro de nuestro perfil de seguidores, si no aparece pueden pasar varias cosas, pero una de ellas es que ha dejarnos de seguirnos o bien nos ha bloqueado.

Luego buscar al usuario en cuestión, si sigue abierto al publico, puedes entrar en su perfil, desde el ordenador, y podrás mirar su cuenta. Si te deja entrar desde este canal, es posible que el usuario te haya bloqueado desde la aplicación de móvil, que es por donde entran la gran parte de personas que siguen esta red.

Otra señal es que desde la web te saldrá como que no sigues a este usuario y además si lo intentas, verás que no puedes seguirlo. Esta es otra señal que algo pasa y que seguramente te ha bloqueado, con lo que no puedes seguirle en esta red social de esta forma.

Visto esto, es complicado que puedas solucionar este tema. Pues solo queda esperar a que esta persona te desbloquee o bien buscarle en otra red social por si está y le puedas preguntar sobre este tema si tanto te interesa.

A veces, ha sido un error, o un enfado del momento o simplemente esta persona no quiere ser molestada y ha decidido bloquear a diferentes personas por el motivo que sea. Y debe respetarse su decisión.

Como ves, la manera de saber si alguien te ha bloqueado en Instagram es sencilla. Lo mejor es hacer uso de las buenas prácticas de Instagram para que uno no tenga problemas con otros. si envías mensajes directos y privados por algún motivo profesional, no debes hacerte pesado ni tampoco insistir mucho si la persona no hace caso. En entonces cuando podemos hacernos pesados y es cuando alguien puede pensar en bloquearnos.

De todas maneras, si esto sucede, no es el fin del mundo y quizás es mejor no tener en amistad a diferentes personas que no quieren saber nada de nosotros.