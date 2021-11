A medida que se cumplen años, o en determinadas etapas de la vida, las estrías hacen acto de presencia. Y no solamente en ello, hay personas jóvenes que también las tienen. Por esto conviene saber cómo reducir las estrías rápidamente con estos pasos. Hay trucos y determinados hábitos que debes tener en cuenta.

Debemos comentar que hay diversos tipos de estrías, como las blancas y las rojas. Surgen normalmente por un estiramiento de la piel por cambios hormonales, entre otros. Y de rojas, que es cuando salen al inicio, luego se tornan blancas y otras se quedan ahí.

Pasos para reducir las estrías rápidamente

Mayor hidratación

Si no son muy pronunciadas y constantes, pues en ese caso es mejor que lo vea un médico para un tratamiento constante, entonces una de las cosas que podemos hacer es hidratarnos. Es decir, beber agua es del todo necesario para la piel, y una prevención más para intentar reducir las estrías de una forma más casera y saludable.

Aplicar zumo de limón

Otra cosa que podemos hacer cuando las estrías son temporales es aplicar zumo de limón sobre ellas. De hecho algunas cremas y cosméticos llevan este ingrediente para tratar este aspecto. Eso sí, debes ser constante en este caso porque no vale aplicar un día sí y luego durante días no, entonces no sirve de nada.

Cremas específicas

Al margen, existen una serie de cremas para tratar este problema. Están formuladas para ello por lo que van bien para reducir este problema. En el caso de no saber cuál elegir debes preguntar al profesional, según tu tipo de estría.

Tratamientos: radiofrecuencia

Dentro de la estética, hay variedad de tratamientos para poder hacer frente a este problema como es debido. Uno de ellos es la radiofrecuencia. Con este aparato se permite estimular el colágeno y afinar la piel permitiendo dar calor a la piel para poder reafirmarla. Hay que hacer varias sesiones para tratar las estrías, pero luego los resultados son óptimos.

Recomendamos realizar estos tratamientos en centros especializados y con especialistas. Lo mejor es que vayas a consultar, compares y escojas la mejor de ellas.

Con láser

También dentro de estos tratamientos está el láser, que, hoy en día, sirve para diferentes cosas. Al parecer hay láseres distintos, según el problema, es decir, según sea estrías rojas o bien estrías blancas.

En todo caso, debes poner freno especialmente a las estrías rojas, que son las que primero aparecen con remedios caseros, si te funcionan, para que la cosa no vaya a más.