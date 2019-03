Agua, jabón y los elementos de limpieza adecuados son suficientes para poder limpiar los cristales de casa de forma fácil.

Limpiar los cristales de casa es algo a lo que pocas veces se le presta demasiada atención, sin tener en cuenta que estos son de los elementos que más se manchan de polvo, o por los elementos externos. Veamos a continuación, paso a paso, cómo limpiar cristales de forma fácil.

¿Alguna vez te has pasado varios minutos limpiando los cristales de las ventanas o de la terraza con agua y jabón sin lograr que se vean realmente transparentes? Puede que no estés utilizando la solución casera ideal para ello, o que no estés limpiando en el sentido correcto para hacerlo. Limpiar cristales es fácil, siempre y cuando lo hagas correctamente tal y como te explicamos a continuación.

Materiales

Cepillo seco grande o mango de escoba para quitar las telarañas y el polvo

Esponja

Escobilla de goma

Vinagre

Papel marrón o periódico

Tela de microfibra

Paño seco sin pelusa o almohadilla de secado

Pasos para limpiar cristales