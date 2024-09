¿Cómo hacer una copia de tus chats de Telegram?: guía fácil

Telegram se ha consolidado como una de las aplicaciones de mensajería más seguras y populares del mercado, con millones de usuarios que la eligen para mantener conversaciones personales y profesionales. A diferencia de otras plataformas, Telegram no ofrece una opción automática de respaldo en la nube para los chats, lo que implica que los usuarios deben tomar medidas manuales si desean guardar su información de manera segura. Esto es especialmente importante para quienes manejan información crítica o no quieren perder datos al cambiar de dispositivo. Hacer una copia de seguridad de los chats no solo permite preservar mensajes importantes, sino también fotos, videos y documentos que se comparten en las conversaciones.

Telegram ofrece una opción para exportar estos datos desde su versión de escritorio, lo cual es ideal para usuarios que manejan grandes cantidades de información y desean tener control sobre los datos que respaldan. Este proceso es bastante flexible, permitiendo a los usuarios elegir qué conversaciones exportar y qué tipo de contenido incluir, ya sea mensajes, fotos o archivos adjuntos. Además, el hecho de que estas copias de seguridad se guarden localmente en el dispositivo proporciona un nivel adicional de seguridad, ya que no están expuestas a vulnerabilidades en servidores externos. Sin embargo, esto también implica que el usuario debe ser responsable de proteger estos archivos, ya sea almacenándolos en dispositivos seguros o utilizando cifrado para mayor protección. Esta funcionalidad es especialmente útil para quienes cambian con frecuencia de dispositivo o necesitan mantener un registro de sus conversaciones por motivos profesionales; también para aquellas personas a las que les interesa tener una copia de sus chat por seguridad.

¿Cómo hacer una copia de tus chats de Telegram?

Para realizar una copia de seguridad de tus chats de Telegram desde la versión de escritorio, sigue estos pasos:

Acceder a la versión de escritorio: descarga e instala la aplicación de Telegram para escritorio si aún no la tienes. Asegúrate de estar utilizando la versión más reciente para evitar posibles errores.

Seleccionar el chat: abre la conversación o el canal del que desees hacer una copia de seguridad. Telegram permite exportar tanto chats privados como grupales y canales.

Exportar la conversación: haz clic en los tres puntos que aparecen en la esquina superior derecha de la ventana del chat. Selecciona la opción «Exportar chat» en el menú desplegable.

Elegir el contenido a exportar: telegram te permitirá elegir qué tipos de datos quieres incluir en tu copia de seguridad, tales como mensajes, fotos, videos y archivos. Además, puedes decidir si exportar toda la conversación o solo los mensajes dentro de un calendario de fechas específico.

Guardar el archivo: una vez seleccionada la información que deseas respaldar, elige la ubicación en tu ordenador donde se guardará el archivo exportado.

Este archivo guardado puede abrirse en cualquier momento, y es accesible en otros dispositivos si se transfiere. A través de este método, el usuario se asegura tener acceso a una copia de seguridad de sus mensajes, algo que puede ser útil en caso de necesitar restaurar chats o transferir la información a un nuevo dispositivo.

Beneficios de la copia manual de Telegram

Una ventaja importante de las copias de seguridad en Telegram es la capacidad de elegir qué tipo de contenido exportar. No es necesario realizar una copia de seguridad de todo el chat; pues el usuario puede seleccionar solo las partes más relevantes de la conversación.

Esto es especialmente útil cuando se tenemos entonces chats de larga duración, con miles de mensajes, archivos de gran tamaño o contenido multimedia. El control manual permite también gestionar el espacio en el dispositivo de destino, algo que no siempre es posible con los respaldos automáticos en la nube.

Exportar varios chats a la vez

Una de las limitaciones del sistema actual de copias de seguridad de Telegram es que no permite exportar múltiples chats de manera simultánea. Cada chat debe exportarse de forma individual, lo que puede ser un proceso complicado y arduo si se desea respaldar una gran cantidad de conversaciones.

Aunque se espera que futuras actualizaciones de la aplicación incluyan la opción de realizar copias de seguridad masivas, por el momento es necesario repetir el proceso para cada chat.

Seguridad y almacenamiento de tus copias de seguridad

A pesar de las medidas de seguridad avanzadas que ofrece Telegram, una vez que los chats han sido exportados, es crucial que entonces implementes medidas adicionales para proteger los archivos.

A tener en cuenta que los archivos de copia de seguridad se almacenan en formato HTML o JSON, lo que facilita su lectura y acceso, pero también los hace vulnerables si no se gestionan correctamente.

Para más detalles sobre cómo realizar copias de seguridad de Telegram y otros aspectos técnicos, puedes consultar fuentes como la Agencia Española de Protección de Datos, que proporciona recomendaciones sobre cómo proteger los datos personales.